Боевые действия на границе Кыргызстана и Таджикистана: договоренности о прекращении огня нарушены

„Нарушив ранее достигнутые договоренности, начиная с 08:50 (06:50 по мск), таджикская сторона обстреляла из минометов населенный пункт Паскы Арык Баткенского района“, - сообщили в погранслужбе Кыргызстана.

По данным ведомства, в 08:55 обстрел был прекращен. Сейчас обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы характеризуется как напряженная, заявили в погранслужбе.

В свою очередь министерство внутренних дел Таджикистана сообщило, что киргизские военные в нарушении достигнутых договоренностей о прекращении огня продолжают обстрел таджикских селений, разрушена соборная мечеть.

„Киргизские военные, применяя тяжелые боевые средства, в том числе военные вертолеты и беспилотники, наносят удары по жилым домам граждан и общественным объектам Таджикистана. В частности, 16 сентября ориентировочно в 17:20, в сельском совете Овчи-Калача Бободжон Гафуровского района с помощью беспилотного летательного аппарата была разрушена соборная мечеть. Также в этом районе обстрелам подверглись десятки жилых домов граждан, пунктов обслуживания, общественный и личный транспорт“, - говорится в сообщении пресс-центра МВД Таджикистана.

Ранее в пятницу в пресс-службе Пограничной службы Госкомитета нацбезопансости (ПС ГКНБ) Кыргызстана сообщили, что главы спецслужб двух стран Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов договорились о прекращении огня в 16:00 (13:00 мск).

До этого погранслужбы обеих стран сообщали о стрельбе по всему периметру границы. Погранслужба Кыргызстана заявляла о ракетных ударах по инфраструктуре города Баткен, центра Баткенской области.

Баткенская область - самый отдаленный и западный регион Кыргызстана, который граничит как с Таджикистаном, так и с Узбекистаном. В Баткенской области до сих пор не согласованы 308 километров таджикской-кыргызской границы, а также прилегающие к ним 210 тысяч гектаров - территория чуть меньше площади Люксембурга.