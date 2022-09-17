Максим Галкин объявлен "иноагентом“(18)
Министерство юстиции России внесло артиста Максима Галкина в список физических лиц, выполняющих функцию „иностранного агента“, сообщает Meduza.
Минюст утверждает, что Галкин ведет политическую деятельность и получает помощь от иностранного источника — Украины.
После вторжения России в Украину Максим Галкин неоднократно высказывался против войны. В начале сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Галкин делал „очень плохие заявления“ и что „ему явно с нами не по пути“.
Галкин и его жена, певица Алла Пугачева вскоре после начала боевых действий покинули Россию. Пугачева не делала публичных заявлений о войне. Она вернулась в страну в августе (Галкин все еще находится за границей).
Пугачева ответила режиссеру Никите Михалкову, который критиковал ее после ее отъезда, словами главной героини его фильма „Раба любви“: „Господа. Господа, вы — звери. Господа, вы будете прокляты своей страной, солдаты“.