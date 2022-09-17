Сборная Испании одолела Германию и вышла в финал Евробаскета-2022

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал форвард Лоренцо Браун, набравший 29 очков. Ещё 16 очков на свой счёт записал защитник Вилли Эрнангомес, пишет Чемпонат.

В составе сборной Германии отличился Деннис Шрёдер, набравший 30 очков. Ещё по 15 баллов набрали Франц Вагнер и Андреас Обст.

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