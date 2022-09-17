17.09.2022, 06:35
Сборная Испании одолела Германию и вышла в финал Евробаскета-2022(5)
ФОТО: | Scanpix
Сборная Испании одержала победу в матче 1/4 финала чемпионата Европы по баскетболу — 2022 над командой Германии. Встреча прошла в Берлине (Германия) и завершилась успехом испанских баскетболистов со счётом 96:91.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал форвард Лоренцо Браун, набравший 29 очков. Ещё 16 очков на свой счёт записал защитник Вилли Эрнангомес, пишет Чемпонат.
В составе сборной Германии отличился Деннис Шрёдер, набравший 30 очков. Ещё по 15 баллов набрали Франц Вагнер и Андреас Обст.
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