Евробаскет 2022
17.09.2022, 06:35

Сборная Испании одолела Германию и вышла в финал Евробаскета-2022

 (5)
GERMANY BASKETBALL EUROBASKET 2022
GERMANY BASKETBALL EUROBASKET 2022
ФОТО: FILIP SINGER | Scanpix

Сборная Испании одержала победу в матче 1/4 финала чемпионата Европы по баскетболу — 2022 над командой Германии. Встреча прошла в Берлине (Германия) и завершилась успехом испанских баскетболистов со счётом 96:91.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал форвард Лоренцо Браун, набравший 29 очков. Ещё 16 очков на свой счёт записал защитник Вилли Эрнангомес, пишет Чемпонат.

В составе сборной Германии отличился Деннис Шрёдер, набравший 30 очков. Ещё по 15 баллов набрали Франц Вагнер и Андреас Обст.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.

Оставить комментарий Читать комментарии (5)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии