ВИДЕО | Дэвид Бекхэм простоял в очереди 13 часов, чтобы попрощаться с королевой

Как сообщают британские издания Sky News и Daily Mail, Бекхэм вместе с обычными англичанами стоял в очереди 13 часов, чтобы добраться до гроба королевы. Дэвид был одет в черный костюм, темно-синее пальто и плоскую кепку.

Бекхэм сказал Sky News, что смерть королевы — тяжелая и печальная новость для всего мира. „Это особенное чувство: стоять здесь, праздновать ее жизнь и слушать разные истории, которые люди рассказывают“, — сказал 47-летний легенда футбола.

Бекхэм был награжден орденом Британской империи за заслуги перед футболом в июне 2003 года. По словам англичанина, это один из самых особенных моментов в его жизни.

„Я взял с собой своих бабушку и дедушку, которые действительно воспитали меня как большого роялиста и поклонника королевской семьи, и, очевидно, со мной была жена“, — рассказал Бекхэм журналистам.

„Мне так повезло, что у меня было несколько моментов в жизни, чтобы быть рядом с ее величеством, задавать вопросы и разговаривать“, — грустно добавил Бекхэм. „Это грустный день, но это день для нас, чтобы вспомнить невероятное наследие, которое она оставила“.

Из-за большого количества желающих сфотографироваться с Бекхэмом очереди несколько раз останавливались.

Напомним, королева Великобритании ушла из жизни в возрасте 96 лет. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года после смерти своего отца – короля Георга VI.