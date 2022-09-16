Сборная Франции разгромила Польшу с разницей „+41“ и вышла в финал Евробаскета

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал форвард Гершон Ябуселе, набравший 22 очка. Ещё 10 очков на свой счёт записал защитник Эван Фурнье, пишет Чемпионат.

В составе сборной Польши девять очков на свой счёт записал Эй Джей Слотер.

Сборная Франции оформила выход в финал Евробаскета, где встретится с победителем противостояния сборных Германии и Испании.

Сборная Польши сыграет в матче за третье место с проигравшим в этой паре. Финал турнира и матч за третье место состоятся 18 сентября.

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