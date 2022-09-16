Чемпионат мира по биатлону 2027 года пройдет в Отепя!

Отепя боролся за проведение чемпионата мира вместе с финским городом Контиолахти.

На сегодняшнем конгрессе IBU в Зальцбурге организаторское право было предоставлено Отепя с 44 голосами „за“.

В то время как Контиолахти ранее принимал КМ трижды, Отепя пока принимал только один этап КМ, который проводился в прошлом сезоне.

Следующий этап Кубка мира по биатлону пройдет в 2023 году в Оберхофе (Германия), в 2024 году крупные соревнования за титул пройдут в Нове-Место (Чехия), а в 2025 году – в Ленцерхайде (Швейцария).

Следующее соревнование за титул в Отепя состоится в 2024 году, когда там пройдет чемпионат мира среди юниоров. Следующий этап МК запланирован в Отепя в 2026 году.