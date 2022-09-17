Российская спортсменка принесла Германии первое за 47 лет золото на ЧМ по гимнастике

На чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в Софии, завершились соревнования в отдельных видах. В упражнении с булавами победила представительница Германии Дарья Варфоломеева (в протоколе — Дарья Варфоломеев).

На втором месте оказалась спортсменка из Болгарии Стиляна Николова, а на третьем — итальянская гимнастка София Раффаэли.

Для Германии это первое золото на чемпионате мира по художественной гимнастике с 1945 года. Тогда немецкие спортсменки выиграли девять медалей, из которых пять — золотые.

Дарья Варфоломеева родилась в Барнауле в 2006 году. В 2018 году Варфоломеева прошла просмотр у главного тренера сборной Германии Изабель Саваде. Это стало возможным в том числе потому, что дедушка по маминой линии — немец, а у матери было гражданство Германии. В августе того же года Дарью пригласили тренироваться в Германию, но переехать она смогла лишь в феврале 2019 года.