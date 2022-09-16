Что мы знаем о потерях России в ходе контрнаступления Украины?

Всего только с 5 по 12 сентября в Украине погибло 27 офицеров. Среди них - два военных пилота. Это штучные специалисты и элита любой армии мира. Подготовка одного летчика-снайпера может занимать 15-17 лет и стоит 12-14 миллионов долларов.

В дни контрнаступления Украины в Харьковской области также погибли два подполковника в отставке. Обоим было больше 45 лет и оба отправились на войну в Украину добровольно. При этом погибший Кирилл Коростелев ранее успел отслужить пять лет во Французском иностранном легионе, а также повоевать в Сирии и Африке (скорее всего, в составе частной военной компании).

Судя по открытым данным, за время контрнаступления Украины российская армия потеряла по меньшей мере трех подполковников. Друзья и сослуживцы сообщили, что подполковник Денис Лазутин погиб при обороне Балаклеи (точная дата смерти не называется, похороны назначены на 18 сентября). Командир батальона 106-й дивизии ВДВ Павел Кривов погиб под Изюмом 9 сентября. В тот же день, по сообщениям жителей Усть-Илимска, погиб комбат 70-й мотострелковой дивизии подполковник Дмитрий Кочетков.

На основании этих наблюдений мы можем предположить, что список подтвержденных потерь, который ведет Би-би-си, может содержать по меньшей мере на 40-60% меньше имен погибших, чем реально захоронено в России.

Представление о том, какое количество погибших не попало в нашу подборку из официальных сообщений, дает информация с кладбищ. Каждую неделю мы обнаруживаем в разных населенных пунктах России новые свидетельства похорон российских военных, о которых не сообщают местные власти.

Всего на 16 сентября нам удалось подтвердить информацию о 6476 погибших солдатах и офицерах.

Мы опираемся только на подтвержденные сообщения о гибели, поэтому собранные данные не отражают реальный уровень потерь. Но базируясь на тысячах конкретных историй погибших, мы можем понять и проанализировать, что именно происходит с российской армией во время вторжения в соседнюю страну.

Русская служба Би-би-си ведет поименный список потерь российских военнослужащих в Украине совместно с изданием „Медиазона“ (признано в России „СМИ-иноагентом“) и командой волонтеров.

Необычным, но важным источником информации оказался стенд с фотографиями погибших военных, выставленный во время чемпионата вооруженных сил России по боксу в Борисоглебске. На нем были напечатаны данные 47 погибших солдат и офицеров 3-й гвардейской бригады спецназа ГРУ. Ознакомившись с фотографиями на стенде, Би-би-си выяснила, что фамилии большинства упомянутых спецназовцев ранее появлялись в СМИ и соцсетях, но без указания места службы. На стенде также были фотографии двух ГРУшников, о чьей гибели ранее не сообщалось публично.

Российские чиновники все реже и реже публично сообщают о гибели военных в Украине, поэтому важными источниками информации становятся памятники: настенные таблички в школах, надгробия на кладбищах, мемориалы в парках и воинских частях.

Во многих регионах России, где не работают социальные лифты, служба в армии по контракту является чуть ли не единственной возможностью получить стабильный заработок.

По числу подтвержденных потерь по-прежнему лидируют Дагестан (301 человек), Бурятия (267 человек) и Краснодарский край (256 человек). Для сравнения: известно лишь о 23 погибших из Москвы, хотя жители столицы составляют почти 9% населения России.

Информация о потерях российской стороны в ходе отступления в Харьковской области продолжает поступать. Обычно российские СМИ, официальные лица и родственники узнают и сообщают о гибели военных с некоторой задержкой.

Также среди погибших с 5 по 12 сентября - по меньшей мере семь сотрудников спецназа ГРУ, 10 морских пехотинцев и по меньшей мере 29 десантников.

Именно эти соединения Росгвардии, которые обычно специализируются на разгоне демонстраций и задержании небольших групп вооруженных людей, оказались задействованы в общевойсковом бое. Участие в таких боях требует совсем иных знаний и тренировок, которых бойцам и офицерам Росгвардии может недоставать.

Среди погибших в ходе отступления - по меньшей мере 10 сотрудников Росгвардии, включая капитана отряда ОМОНа из Республики Коми. Судя по сообщениям из Харьковской области, первый удар контрнаступления украинских военных пришелся на расположение ОМОНа и СОБРа.

Би-би-си также продолжает изучать захоронения на кладбищах в различных регионах России. На них мы обнаруживаем не только захоронения тех, о чьей гибели сообщалось публично, но и примерно столько же (а иногда и больше) надгробий солдат и офицеров, о смерти которых не сообщали ни власти, ни местные журналисты, ни родственники в соцсетях.

За прошедшие две недели такие могилы были обнаружены в Калужской и Калининградской областях, а также Краснодарском крае.

Потери России

Российские военные, погибшие в войне России с Украиной

Из 6476 установленного российского военного, погибшего в Украине, 1116 человек - то есть 17% - являются офицерами, среди них четыре генерала и 34 полковника.

Судя по данным за семь месяцев, наибольшая доля потерь пришлась на младших офицеров. В российской армии именно им приходится принимать основные тактические решения по ведению боя.

При этом большинство из них еще молоды (звание лейтенанта чаще всего получают в 21-22 года) и неопытны, но уже вынуждены решать, как именно добиться целей, поставленных руководством.

Большая часть старших офицеров, особенно полковников, погибла в первые два месяца войны. Именно в то время российская армия испытывала наибольшие проблемы со связью и логистикой, а также наступала сразу по нескольким направлениям. После того как связь между штабами и непосредственно воюющими подразделениями была налажена, полковники и генералы стали гибнуть реже.

С 5 по 12 сентября вновь наблюдался всплеск подтвержденных потерь среди старших офицеров в звании от майора до подполковника. Возможно, это связано с тем, что отступающим подразделениям российской армии требовалась координация, и высокопоставленным военным снова приходилось выезжать на линию фронта.

По родам войск

На седьмой месяц войны наибольшее число потерь - 20% - приходится на пехоту. А вот доля погибших десантников постепенно снижается. На 16 сентября 17% всех установленных погибших - из ВДВ, хотя вплоть до начала августа каждый пятый установленный погибший был десантником.