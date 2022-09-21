Аттрактивные работодатели. Осень 2022
21.09.2022, 12:46

Itella Estonia ценит надежность, уважение и прогресcивность

 
В офисе царит рабочая и дружеская атмосфера. На переднем плане руководитель по персоналу Марита Кайдме.
В офисе царит рабочая и дружеская атмосфера. На переднем плане руководитель по персоналу Марита Кайдме.
ФОТО: Itella

Itella Estonia – самый любимый логистический бренд в Эстонии и признанный работодатель. Сотрудников уважают и поддерживают в развитии, поясняет основы корпоративной культуры руководитель по персоналу Марита Кайдме.

Itella Estonia предлагает различные логистические решения, услуги почтоматов и ИТ-разработки Posti Group.

Itella знают зачастую в основном благодаря синим и белым почтоматам Smartpost и удобным возможностям отправки посылок. Это совершенное верное представление, но на самом деле поле работы Itella гораздо шире – например, по дорогам Эстонии каждый день ездит 160 автомобилей Itella, обеспечивающих автотранспортировку. На складах Itella движется много различных товаров и материалов. Itella является хорошим партнером по комплексным логистическим решениям для многих предприятий, среди крупнейших, например, Kaubamaja, Telia или ABB.

Кроме того, в Itella Estonia входит сервисный центр Posti, который поддерживает процессы финансов, поставок, продаж и поддержки клиентов.

Подводя итог, можно сказать, что Itella Estonia предлагает своим клиентам логистическое решение, исходя из потребностей конкретного предприятия, комбинируя автомобильный, морской и воздушный транспорт, возможности складской логистики, курьерские услуги, сеть почтоматов Smartpost и различные дополнительные услуги.

Хорошие возможности для трудового развития

Коллектив Itella Estonia отличается обогащающим многообразием. Достаточно работников разных национальностей и возрастных групп, ценится как опыт, полученный благодаря стажу, так и свежий взгляд новичков. Мужчин и женщин в компании работает почти поровну, ценится разный жизненный опыт и культурный контекст, а также разные привычки и потребности.

Itella Estonia – отличное место работы для тех, кто хочет учиться на протяжении всей жизни и продвигаться по карьерной лестнице, будь то по вертикали или по горизонтали.

В Itella возможен мощный карьерный взлет – можно начать, например, со склада или курьерской работы и вырасти до руководителя этой сферы. Или же можно совершенствоваться в своей работе и принимать новые вызовы как специалист в рамках одной области. Поскольку Itella – международное предприятие, можно пройти практику и получить опыт работы также в разных странах.

Хороший партнер в профессиональном обучении

Развитие работников является одним из важных ключевых слов в работе с персоналом Itella Estonia на самых разных уровнях. Так, Itella Estonia является хорошим партнером различных училищ и высших школ, где обучают профессиям, связанным с логистикой. В прошлом году предприятие начало предлагать стипендию студентам Tallinna Tehnikakõrgkool, специализирующимся на логистике, в нынешнем году эта традиция продолжена. Взвешивается также расширение стипендиальной программы на другие училища и, почему бы и нет, также на другие специальности.

Наряду с поддержкой отраслевого образования, ценится также личное развитие каждого работника. В период пандемии появилась возможность онлайн-обучения, и были созданы онлайн-программы обучения по некоторым темам, напрямую не связанным с работой, но обучающих работников и предлагающих им лучший выбор. Такие программы затрагивают, например, зеленый поворот, пенсионные ступени, психическое здоровье и устойчивое развитие. Полезное совместное обучение стало частью корпоративной культуры и продолжается и до сих пор.

Можно без преувеличения сказать, что о чем бы ни зашла речь касательно трудовой жизни Itella Estonia, непременно проходит и тема обучения на протяжении всей жизни.

Зеленые и оздоровительные цели

Поскольку среди целей Itella Estonia также достижение углеродной нейтральности к 2030 году, многие тренинги и инфомероприятия для сотрудников связаны с представлением зеленого мировоззрения и образа жизни. Зеленая коммуникация действует по нескольким направлениям – работники сами могут подумать и внести предложения, как сделать организацию труда более экологичной. Недавно завершившийся конкурс зеленых идей длился два месяца и привел к нескольким интересным предложениям.

Конечно, предприятие поддерживает также физическое здоровье работников, предлагая для этого пособие для спортивно-оздоровительных занятий. Кроме того, в Itella устраивают как крупные, так и небольшие совместные мероприятия, не забывают о знаменательных датах сотрудников и отмечают трудовые победы.

Понятная организационная культура

Открытую и многоликую рабочую семья Itella связывает сильная и понятно определенная организационная культура.

Принципы работы на самом деле очень просты и укладываются в три красивых и честных слова – надежность, уважение и прогрессивность.

Это именно те качества, которые предполагаются и ожидаются от тех, кто приходит работать в Itella Estonia, и исходя из которых выстраиваются долгосрочные трудовые отношения, дающие множество возможностей для развития. Одним из важных критериев при выборе каждый месяц лучшего сотрудника месяца является также соответствие ценностям организационной культуры предприятия.

RusDelfi
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