Itella Estonia ценит надежность, уважение и прогресcивность

В Itella возможен мощный карьерный взлет – можно начать, например, со склада или курьерской работы и вырасти до руководителя этой сферы. Или же можно совершенствоваться в своей работе и принимать новые вызовы как специалист в рамках одной области. Поскольку Itella – международное предприятие, можно пройти практику и получить опыт работы также в разных странах.

Itella Estonia – отличное место работы для тех, кто хочет учиться на протяжении всей жизни и продвигаться по карьерной лестнице, будь то по вертикали или по горизонтали.

Коллектив Itella Estonia отличается обогащающим многообразием. Достаточно работников разных национальностей и возрастных групп, ценится как опыт, полученный благодаря стажу, так и свежий взгляд новичков. Мужчин и женщин в компании работает почти поровну, ценится разный жизненный опыт и культурный контекст, а также разные привычки и потребности.

Подводя итог, можно сказать, что Itella Estonia предлагает своим клиентам логистическое решение, исходя из потребностей конкретного предприятия, комбинируя автомобильный, морской и воздушный транспорт, возможности складской логистики, курьерские услуги, сеть почтоматов Smartpost и различные дополнительные услуги.

Кроме того, в Itella Estonia входит сервисный центр Posti, который поддерживает процессы финансов, поставок, продаж и поддержки клиентов.

Itella знают зачастую в основном благодаря синим и белым почтоматам Smartpost и удобным возможностям отправки посылок. Это совершенное верное представление, но на самом деле поле работы Itella гораздо шире – например, по дорогам Эстонии каждый день ездит 160 автомобилей Itella, обеспечивающих автотранспортировку. На складах Itella движется много различных товаров и материалов. Itella является хорошим партнером по комплексным логистическим решениям для многих предприятий, среди крупнейших, например, Kaubamaja, Telia или ABB.

Хороший партнер в профессиональном обучении

Развитие работников является одним из важных ключевых слов в работе с персоналом Itella Estonia на самых разных уровнях. Так, Itella Estonia является хорошим партнером различных училищ и высших школ, где обучают профессиям, связанным с логистикой. В прошлом году предприятие начало предлагать стипендию студентам Tallinna Tehnikakõrgkool, специализирующимся на логистике, в нынешнем году эта традиция продолжена. Взвешивается также расширение стипендиальной программы на другие училища и, почему бы и нет, также на другие специальности.

Наряду с поддержкой отраслевого образования, ценится также личное развитие каждого работника. В период пандемии появилась возможность онлайн-обучения, и были созданы онлайн-программы обучения по некоторым темам, напрямую не связанным с работой, но обучающих работников и предлагающих им лучший выбор. Такие программы затрагивают, например, зеленый поворот, пенсионные ступени, психическое здоровье и устойчивое развитие. Полезное совместное обучение стало частью корпоративной культуры и продолжается и до сих пор.

Можно без преувеличения сказать, что о чем бы ни зашла речь касательно трудовой жизни Itella Estonia, непременно проходит и тема обучения на протяжении всей жизни.

Зеленые и оздоровительные цели

Поскольку среди целей Itella Estonia также достижение углеродной нейтральности к 2030 году, многие тренинги и инфомероприятия для сотрудников связаны с представлением зеленого мировоззрения и образа жизни. Зеленая коммуникация действует по нескольким направлениям – работники сами могут подумать и внести предложения, как сделать организацию труда более экологичной. Недавно завершившийся конкурс зеленых идей длился два месяца и привел к нескольким интересным предложениям.

Конечно, предприятие поддерживает также физическое здоровье работников, предлагая для этого пособие для спортивно-оздоровительных занятий. Кроме того, в Itella устраивают как крупные, так и небольшие совместные мероприятия, не забывают о знаменательных датах сотрудников и отмечают трудовые победы.

Понятная организационная культура

Открытую и многоликую рабочую семья Itella связывает сильная и понятно определенная организационная культура.

Принципы работы на самом деле очень просты и укладываются в три красивых и честных слова – надежность, уважение и прогрессивность.

Это именно те качества, которые предполагаются и ожидаются от тех, кто приходит работать в Itella Estonia, и исходя из которых выстраиваются долгосрочные трудовые отношения, дающие множество возможностей для развития. Одним из важных критериев при выборе каждый месяц лучшего сотрудника месяца является также соответствие ценностям организационной культуры предприятия.