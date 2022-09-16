МНЕНИЕ | Анне Быкова: беру, что вижу, и будь, что будет?

Война - большое бедствие, и она всегда меняет морально-нравственные рамки; то, что было недопустимо прежде, теперь становится обыденным. Десятки тысяч украинских беженцев, которые обрели приют в Эстонии, начинаются потихоньку встраиваться в социокультурную жизнь страны. Многие добросовестно работают, учат язык и встают на ноги. Однако существует также прослойка людей, которые не спешат осваиваться в новых реалиях, предпочитая „формат предприимчивых хитрюг“, которые сидят на пособии столько, сколько это возможно. Не бросает ли такое поведение тень на добропорядочных беженцев? В вопросе разбиралась проживающая в Таллинне украинская журналистка Анне Быкова.