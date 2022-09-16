БЛОГ УКРАИНКИ | Жду концерт Гребенщикова, потому что на его выступлении в Киеве за пять месяцев до войны я встретила свою любовь

Фильм снят по воспоминаниям жителей Мариуполя, которым удалось выжить в аду, в тех нечеловеческих условиях, которым российские войска подвергли когда-то цветущий город-сад ... „Сейчас Мариуполь – это братская могила, это мертвый город… мариупольцев лишили всего, а у мариупольцев реально было все. Они не просто нас убили, они убили наше прошлое. Мы даже не можем вернуться в город и забрать фотографии близких людей, забрать локоны наших детей и детские альбомы… Мариуполь – это выжженная земля и у меня внутри тоже самое“. Эти слова произносит в конце фильма одна из героинь, Ксения, которая потеряла сына – он погиб у нее на руках, когда в дом прилетел снаряд. Она даже не смогла похоронить его, потому что вынуждена была спасаться с находившимися рядом близкими людьми. Дом сгорел у нее на глазах и сын остался там…

Я решилась написать об этом, после просмотра фильма „Мариуполь. Неутраченная надежда“, который был презентован в Таллинне на прошлой неделе. Фильм потряс меня настолько, что еще несколько дней после я находилась в состоянии ступора. Бродила улицами Старого города и не могла понять, как с этим всем жить дальше? Как жить дальше тем людям, которые пережили эту страшную трагедию…После просмотра фильма в зале царила гробовая тишина, никто не мог смотреть в лицо друг друга, слезы текли непроизвольно. Каждый из нас пытался осознать глубину трагедии и боли каждого героя этой ленты и всего украинского народа.

Я хочу, чтоб вы узнали больше о тех ужасах, которые пережили люди, находившееся в оккупации в этих городах. Мне тяжело писать этот блог, и тяжело рассказывать об этом, но об этом нужно знать и об этом нужно говорить! Чтобы донести всему миру - Россия должна ответить за те зверства и преступления против человечества, которые она совершила на украинской земле.

Уже более 200 дней Украина продолжает ожесточенную борьбу, более 200 дней бойцы вооруженных сил Украины пытаются отвоевывать каждый клочок захваченной земли, более 200 дней многие города нашей страны до сих пор находятся под оккупацией и пытаются выжить в нечеловеческих условиях… Мариуполь, Харьков, Буча, Ирпень, Гостомель по сути стерты с лица земли.

Я часто думаю о том, как эти люди смогут восстановить себя, как долго, они и все мы украинцы будем хранить и хоронить в себе эту память войны? Думаю, мы уже никогда не сможем быть такими, как раньше. Как сказала Ксения, мы искалечены этой войной, она навсегда поломала судьбы тысячей моих соотечественников.

По словам Ксении, то, что произошло в Мариуполе – это варварство, зверство, и какой-то каменный век. Все прошедшие Мариуполь - обезображенные и измученные калеки, которые не могут жить прежней жизнью. „Если ты прошел Мариуполь и ты просто потерял имущество – ты красавчик и счастливчик… Пока я держусь как-то за эту жизнь, потому что во мне сейчас очень большая ненависть и боль, и эта ненависть помогает мне дышать“

„Страшнее всего было не сойти с ума“, – говорит героиня фильма и автор, теперь уже известного на весь мир „Блокадного дневника“ Нина Сухорукова. Я не знаю, как действительно эти люди не сходили с ума? После просмотра фильма мое сознание перевернулось – я слышала обо всем этом, но рассказы из первых уст, реальные съемки событий, лица людей, переживших этот ужас, все это пробудило во мне чувство тотальной ненависти.. да, именно ненависти к тем, кто довел этих людей до состояния „лишь бы не сойти с ума“.

И я с ним полностью согласна. Этот фильм должен посмотреть каждый: да, это безумно тяжело, страшно и больно, но это действительность, которая происходит с нами сегодня и может коснуться каждого жителя планеты, если не остановить „русский мир“.

Показ фильма запланирован в 40 городах мира, а я бы показала во всех. Весь мир должен знать о тех ужасах, к которым привело путинское безумство. Продюсер фильма Владимир Бородянский говорит, что с самого начала целью фильма было зафиксировать все что только возможно, чтобы не дать русским исказить реальность. „Россияне пытаются стереть саму память о своих преступлениях и создать другую псевдореальность. То, через что прошли герои ленты, должен увидеть каждый представитель международной организации, которые в свое время были созданы именно для того, чтобы ничего подобного не происходило в современном мире“.

„Ночью невозможно спать, потому что снятся мирные сны. Ты выныриваешь из них и погружаешься в ужасы. Сначала идут звуки, металлические мерзкие звуки, словно кто-то вращает большой циркуль и измеряет расстояние до бомбоубежища, чтобы точнее ударить. Потом летит снаряд и ты слышишь как огромный молоток ударяет по железной крыше - и дальше страшный скрежет, словно огромным ножом разрезали землю, или огромный великан идет в кованых сапогах по твоей землей и наступает ногами на дома, деревья, людей… Ты сидишь и понимаешь, что не в состоянии даже шевельнуться, ты не можешь убежать, нет смысла кричать, нет смысла прятаться. Он все равно найдет тебя, если захочет, а потом наступает тишина, и она мертвая… В это время мы ждем, что еще прилетит, и если появляются новые звуки, каменеем, потому что не понимаем, что они означают, какую смерть – скорую или мучительную и страшную…“, -из дневника Нины Сухоруковой, героини фильма „Мариуполь. Неутраченная надежда“.

А в этом время русские туристы жалуются, что им не продают товары Шанель в бутиках городов мира. Что они не могут полететь в Баден-Баден и поправить свое здоровье. Задумайтесь об этой фразе – все, о чем мечтала Нина, это сходить в душ перед смертью, а Ксения боялась умереть с не помытой головой! Русские люди, вы хоть сейчас понимаете, насколько разными есть ваши и наши желания? Вы могли бы представить, что вдруг завтра у вас не будет крыши над головой, ваши дети умрут у вас на руках, и все, что вам остается, это молиться, чтобы выжить и не сойти с ума?

Из дневника Нины, которая провела недели в подвале филармонии Мариуполя: „Никто из нас в это время не смотрел в зеркало, было абсолютно пофиг на нашу красоту. Это стало совершенно не важно, потому что была велика вероятность, что через минуту ты будешь мертвым. И уже безразлично, как выглядит твое отражение: мои волосы стали ужасными, они превратились в паклю, но это тоже не беспокоило. Все ходили в шапочках. Я мечтала о двух вещах: чтобы не стреляли, и о горячем душе перед смертью“.

В этих словах столько утраченной надежды, столько глубокой боли, столько страха и отрешенности… После просмотра фильма, я задумалась о том, а как я бы смогла это пережить, если бы война застала меня в Мариуполе или Харькове или Буче? Смогла бы я вести там дневник, здраво рассуждать, поддерживать людей, находящихся рядом, и быть готовой к смерти? Можно ли в принципе быть готовым к смерти? Можно ли свыкнуться с мыслью, что завтра или послезавтра тебя может не стать и ты не в состоянии изменить эту ситуацию? Ты не можешь никак на это повлиять…

Героини фильма выжили, они чудом смогли избежать смерти, потому что не хотели умирать в подвале. По словам Ксении, было страшно, но она решила, что даже если их убьют по дороге, будет лучше. „Я понимала, если останусь в подвале, там начнется смертоубийство за воду и еду. Было страшно выйти – в подвале были люди, не решившиеся это сделать, супруги из Астаны с двухмесячным ребенком. Я не знаю, какова их судьба сейчас. А мы таки вышли под обстрелы…“

„В нашем подвале людей становилось все меньше и меньше. Ходили слухи, что многие вырывались из этого ада, но это были слухи… Никто не мог проверить, наши подвальные соседи исчезали один за другим, как только кто-то находил бензин, или друзей с машиной. Никто не прощался, никто не собирал вещи, бросали все и бежали к выходу. Если бы мы не уехали, нас бы уже не было, меня по крайней мере точно“, - говорит в фильме Нина Сухорукова.

А еще меня сильно тронул фрагмент с котом. Нина плакала, когда рассказывала о том, что на пятом этаже в их квартире остался кот Йосик. И когда они решились выехать, у нее были считанные минуты, она могла не успеть вернуться к машине, если бы поехала за котом.

„Он не понимает, за что мы его бросили…я понимаю, а он нет. Как извиняться перед ним - я не знаю. Глупо плакать, но я не могу себе этого простить“, - взахлеб рассказывает автор дневника.