Выбери профессию будущего уже сегодня!

Директор по маркетингу Райли Сомелар считает, что работать в ELMO очень приятно. Зарплаты соответственно технологическому сектору конкурентоспособные, и кроме того, для внутреннего климата компании характерна приятная атмосфера.

Естественно, и в нынешнее, перегруженное технологиями время автомобили не ездят сами по себе – машиной управляет профессиональный водитель, который сидит перед компьютером. Это работа будущего в профессии водителя, и к ней можно приступить уже сейчас, подав заявку на работу в ELMO.

Вкратце услугу можно описать так: клиент заказывает арендуемую машину, и в оговоренное время она прибывает к его двери или к пункту пребывания. Неважно, едете ли вы лишь один раз из аэропорта в порт или в Икла или же каждое рабочее утро из Виймси на Торнимяэ – клиент приезжает в нужное место, выходит из автомобиля, и машина возвращается „домой“ на дистанционном управлении. Если подумать дальше и шире, это означает, что владеть автомобилем для многих людей станет ненужным, проще и спокойнее будет арендовать автомобиль на то время, когда он необходим, и не беспокоиться о парковке, обслуживании, заправке или зарядке.

На сегодняшний день в ELMO уже обучили двух удаленных водителей и продолжают обучать новых. Одновременно разрабатывается стандарт дистанционного управления и планируется создание центра дистанционного управления.

Насколько масштабная работа была проделана для создания услуги дистанционно управляемых автомобилей, лучше всего знают ее создатели. Ну а для клиента это гениально простое и очень экологичное решение для городского движения и окружающей среды.

Компания ELMO, предлагающая поминутную аренду машин, одной из первых в мире разработала и внедрила на практике технологию дистанционного управления автомобилем. Она была запущена в 2020-м году в Технопарке Пакри, и на данный момент дистанционно управляемый автомобиль успешно сдал экзамен по вождению Департамента транспорта в условиях городского движения и имеет лицензию на предоставление услуг с дистанционным управлением.

„В нашей команде ощущается идейность – нам в среднем по 30-40 лет, и мы очень заинтересованы в том, чтобы оставить своим детям мир, в котором и в будущем будет приятно жить“, – рассуждает Райли.

Она отмечает, что как и во всех стартапах, предприятие и техника развиваются быстро, темп работы тоже быстрый, но работа в компании доставляет удовольствие. Поскольку технологии быстро меняются, работа в стартап-фирме предполагает высокую стрессоустойчивость, но это, в свою очередь, означает, что работа явно никогда не станет слишком рутинной.

„Мы являемся предприятием нового поколения, и благодаря технологиям работа не зависит местоположения. Чтобы водить автомобиль по улицам Таллинна или Парижа – а именно в Париже есть еще один офис ELMO! – можно жить где угодно“, – говорит Райли и подчеркивает, что работников предприятия характеризует также то, что защита окружающей среды для них является одним из приоритетов мышления.

Инклюзивное и быстро развивающееся рабочее место

Благодаря тому что ELMO сейчас находится в стадии быстрого развития, необходимы новые люди в нескольких разных областях. О водителях автомобилей будущего мы уже говорили, но нужны также маркетологи, разработчики, тестировщики…

Райли Сомелар подчеркивает, что корпоративная культура предприятия очень инклюзивна. В интеллектуальном плане это означает, что в деятельности предприятия у вас есть право голоса при всех различных разработках. А в финансовом плане вовлеченность означает, что все сотрудники имеют также реальное участие в фирме, таким образом являются частью истории успеха предприятия, которая создается вместе изо дня в день.

Удаленная работа сегодня стала стандартом, но, как правило, несколько дней в неделю сотрудники встречаются в офисе предприятия, расположенном в красивом и современном здании Fahle. Еще приятнее офисную жизнь делает то, что с собой можно брать детей и собак. Помимо Таллинна и Парижа у предприятия есть рабочее пространство и в Тарту.

Райли отмечает, что сотрудникам предлагается множество тренингов и командировок. Для руководства они обязательны, а работникам, которые не входят в руководство, тоже рекомендуется быть в курсе того, что происходит в их рабочем секторе в других странах мира.

Самое важное, чего ждут от соискателей работы, – это компетентность в своей специальности и желание постоянно ее развивать, а также интерес и любопытство к развитию техники и сохранению окружающей среды. Поскольку языком технологий является английский, он по сути является рабочим языком на уровне правления. Ожидается, что сотрудники службы обслуживания клиентов будут владеть эстонским, русским и английским языками на уровне общения.

Чем занимается ELMO? ELMO Rent AS это эстонское предприятие, основной сферой деятельности которого является предоставление экологичных услуг совместного использования автомобилей, а также разработка, выведение на рынок и шкалирование связанных с этим экологичных и инновационных технологий, таких как ИТ-системы оперирования автопарком, автоконтроллер и дистанционно управляемый автомобиль.tava sõiduki väljatöötamine, turule toomine ja skaleerimine.