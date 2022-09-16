В купленных на аукционе старых чемоданах нашли останки двух детей. По подозрению в убийстве задержали мать

Новозеландку корейского происхождения, чье имя не раскрывается, задержали в городе Ульсан в ночь на 15 сентября, пишет Reuters. В полиции заявили, что в июле 2018 года подозреваемая бежала из Новой Зеландии в Южную Корею после того, как, по версии следствия, убила своих детей семи и десяти лет в Окленде. Ее задержали по запросу новозеландской полиции, у которой есть 45 дней, чтобы формально потребовать экстрадиции женщины.

Когда полицейские вывели подозреваемую из полицейского участка в Ульсане, чтобы отвезти в Сеул, она закрыла лицо капюшоном куртки и заявила журналистам, что непричастна к убийствам: „Я этого не делала“.

Полиция Новой Зеландии начала расследование двойного убийства после того, как семья из Мануревы, пригорода Окленда, купила чемоданы на онлайн-аукционе, на который выставили контейнеры с брошенными вещами. Как пишет газета The New Zealand Herald, чемоданы вместе с другими покупками доставили в дом семьи, после чего 11 августа в них обнаружили останки двух маленьких детей. В новозеландской полиции считают, что чемоданы лежали в хранилище Papatoetoe Safe Store в течение трех-четырех лет, прежде чем их продали. В полиции отметили, что семья, нашедшая останки, непричастна к смертям детей.

Полиция Новой Зеландии ранее сообщала, что родственница детей в 2018 году уехала из страны и больше не возвращалась. В то же время удалось установить родственников детей, все еще живущих в Новой Зеландии (по некоторым данным, это бабушка и дедушка детей).

В конце августа полиция идентифицировала останки убитых детей, но не стала раскрывать их имена. По сообщениям местных газет, это девочка и мальчик, родившиеся примерно в 2009 и 2012 годах. Их пол и дата рождения официально не раскрывались. СМИ утверждают, что отец детей умер от онкологического заболевания до их гибели.