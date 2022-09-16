ФОТО | В освобожденном от российских войск Изюме нашли массовое захоронение: там более 400 могил

Телеканал сообщил, что получил эти снимки от украинских журналистов. На снимках видны кресты, многие сбиты из досок. На некоторых крестах есть надписи — фамилии или числа. На одном из крестов написано „ВСУ, 17 человек, г. Изюм, с морга“. При этом часть могил без крестов.

Украинский уполномоченный по вопросам лиц, пропавшим без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко, который побывал в Изюме, подтвердил „Настоящему времени“ подлинность снимков. В эфире телеканала он заявил, что украинская сторона знала о существовании захоронения из роликов, которые выкладывали российские военные, и искала его после освобождения Изюма.

По словам Котенко, в этом месте сотни могил. Сколько человек в них похоронено, кто они, когда и при каких обстоятельствах погибли, пока точно неизвестно. Предполагается, что среди погибших есть как военные, так и гражданские. Судя по датам смерти, как минимум часть мирных жителей погибла при обстрелах Изюма российской армией, заявил уполномоченный.

„Речь идет о сотнях [могил]. Но там нужно понять, как гибли люди. Я думаю, это как раз насильственная смерть и я думаю, что это от артобстрелов. Я не хочу называть это Бучей. Здесь более, скажем так, цивилизованно похоронены люди. Я видел могилы и очень немаленькие. Я не хочу об этом даже думать, но я думаю, там есть и погибшие дети“, — сказал Котенко.

Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов заявил британскому изданию Sky News, что в этом месте похоронены около 440 человек. „Могу сказать, что здесь находится одно из самых больших захоронений… в котором более 440 могил. В одном месте захоронено около 440 тел“, — сказал Болвинов. По его словам, некоторые люди были убиты, другие погибли при артиллерийских обстрелах и авиаударах. Все тела эксгумируют в рамках расследования о военных преступлениях России, добавил Болвинов.