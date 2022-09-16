ФОТО | В освобожденном от российских войск Изюме нашли массовое захоронение: там более 400 могил(45)
Телеканал „Настоящее время“ опубликовал фотографии с места массового захоронения в лесу в черте Изюма — города в Харьковской области, который недавно освободила украинская армия, пишет „Медуза“.
Телеканал сообщил, что получил эти снимки от украинских журналистов. На снимках видны кресты, многие сбиты из досок. На некоторых крестах есть надписи — фамилии или числа. На одном из крестов написано „ВСУ, 17 человек, г. Изюм, с морга“. При этом часть могил без крестов.
Украинский уполномоченный по вопросам лиц, пропавшим без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко, который побывал в Изюме, подтвердил „Настоящему времени“ подлинность снимков. В эфире телеканала он заявил, что украинская сторона знала о существовании захоронения из роликов, которые выкладывали российские военные, и искала его после освобождения Изюма.
По словам Котенко, в этом месте сотни могил. Сколько человек в них похоронено, кто они, когда и при каких обстоятельствах погибли, пока точно неизвестно. Предполагается, что среди погибших есть как военные, так и гражданские. Судя по датам смерти, как минимум часть мирных жителей погибла при обстрелах Изюма российской армией, заявил уполномоченный.
„Речь идет о сотнях [могил]. Но там нужно понять, как гибли люди. Я думаю, это как раз насильственная смерть и я думаю, что это от артобстрелов. Я не хочу называть это Бучей. Здесь более, скажем так, цивилизованно похоронены люди. Я видел могилы и очень немаленькие. Я не хочу об этом даже думать, но я думаю, там есть и погибшие дети“, — сказал Котенко.
Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов заявил британскому изданию Sky News, что в этом месте похоронены около 440 человек. „Могу сказать, что здесь находится одно из самых больших захоронений… в котором более 440 могил. В одном месте захоронено около 440 тел“, — сказал Болвинов. По его словам, некоторые люди были убиты, другие погибли при артиллерийских обстрелах и авиаударах. Все тела эксгумируют в рамках расследования о военных преступлениях России, добавил Болвинов.
Изюм был захвачен российскими войсками в начале апреля. ВСУ вернули контроль над городом в начале сентября в ходе масштабного контрнаступления в Харьковской области. Власти Изюма заявили, что в ходе боев за город и оккупации погибли не менее тысячи местных жителей, без учета умерших из-за отсутствия доступа к медицинской помощи
Весной журналисты обнаружили на спутниковых снимках несколько мест массовых захоронений возле Мариуполя — города в Донецкой области, который был практически разрушен при захвате российской армией. По оценкам украинских властей, в городе погибли более 20 тысяч мирных жителей и были разрушены или повреждены более 95% зданий.