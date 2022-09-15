В Эстонии - „тотальное безгрибье“? Стоит ли отправляться в лес за грибами этой осенью?

Безгрибье затянулось до неприличности. Некоторые не жалеют красок и называют его тотальным. Что у грибников впереди? Это всегда остаётся загадкой, и я не перестаю утверждать: умом грибницу не понять.

А вот некоторые микологи стараются подвести под причины безгрибья теоретическое обоснование и не стесняются соревноваться в предсказаниях иногда даже загодя. Иные определяют всхожесть грибов по фазам луны, чуть не по звёздам, по строению паутины и прочим параметрам и приметам. В ходу новомодная теория о „температурной провокации“. Используются при этом забавные термины: „грибница подумала“, „мицелий решил“ и т.д.

Что бы там ни говорили теоретики-оракулы, незыблемой и самой важной предпосылкой для роста грибов остаётся наличие достаточной влаги и достаточной же температуры. И чтобы это происходило более-менее равномерно, а не так, что неделю стоит жара, а за пару дней выпадает месячная норма осадков.

Нет, грибы, хоть и не все виды и не в желаемых количествах, в лесах и сейчас есть. Как всегда выручают лисички, которых при желании можно набрать хотя бы на сковородку. Другие, например болетовые (белые, подберёзовики, подосиновики) или млечники (серушки) пока попадаются штучно. Затаились опята осенние. Не видно маслят. Мухоморов красных, обычных спутников белых грибов, и тех не сыскать.