В Эстонии - „тотальное безгрибье“? Стоит ли отправляться в лес за грибами этой осенью?(2)
Позади первая половина сентября, обычно щедрая на грибы в наших краях, однако затянувшаяся весна и жаркое лето поломали все графики их плодоношения. Природовед и миколог Анатолий Тарасов в блоге RMK на RusDelfi рассказывает, действительно ли все так плохо.
Кстати, прочитать другие материалы блога о природе Эстонии можно на сайте RMK здесь.
Безгрибье затянулось до неприличности. Некоторые не жалеют красок и называют его тотальным. Что у грибников впереди? Это всегда остаётся загадкой, и я не перестаю утверждать: умом грибницу не понять.
А вот некоторые микологи стараются подвести под причины безгрибья теоретическое обоснование и не стесняются соревноваться в предсказаниях иногда даже загодя. Иные определяют всхожесть грибов по фазам луны, чуть не по звёздам, по строению паутины и прочим параметрам и приметам. В ходу новомодная теория о „температурной провокации“. Используются при этом забавные термины: „грибница подумала“, „мицелий решил“ и т.д.
Что бы там ни говорили теоретики-оракулы, незыблемой и самой важной предпосылкой для роста грибов остаётся наличие достаточной влаги и достаточной же температуры. И чтобы это происходило более-менее равномерно, а не так, что неделю стоит жара, а за пару дней выпадает месячная норма осадков.
Нет, грибы, хоть и не все виды и не в желаемых количествах, в лесах и сейчас есть. Как всегда выручают лисички, которых при желании можно набрать хотя бы на сковородку. Другие, например болетовые (белые, подберёзовики, подосиновики) или млечники (серушки) пока попадаются штучно. Затаились опята осенние. Не видно маслят. Мухоморов красных, обычных спутников белых грибов, и тех не сыскать.
Плюсы тоже есть, прошли первые заморозки, и с понижением температуры исчезли комары и значительно уменьшилась червивость. Зато появилась другая напасть – оленьи кровососки или, как их называют в народе, лосиные вши, лосиные мухи. В этом году их необыкновенно много, что косвенно подтверждает увеличение количества лосей в данных местах. Что ж, порадуемся за охотников и посочувствуем лосям и, конечно же, грибникам. В некоторых местах от кровососок просто нет спасения, они лезут во все дыры. Жена предложила в шутку ходить за грибами в противоковидных комбинезонах. А что, идея интересная, грибники-конкуренты увидев парочку в „скафандрах“, разбегутся кто куда, и все грибы наши! Пока же приходится отпугивать кровососок, нашёптывая и повторяя словно мантру: „Я не лось, я не олень…“.
Подробнее о кровососках я писал в блоге ранее - прочитать можно здесь.
Тем не менее момент грибной истины приближается, сохраняем сдержанный оптимизм, надеемся на лучшее, что в переводе означает: точим ножи и готовим пятиведёрные корзины. Да поможет нам Великий Мицелий!