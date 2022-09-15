ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (204-й день) | Российские ракеты бьют по Кривому Рогу, глава Еврокомиссии прибыла в Киев
Подводим итоги еще одного дня войны.
В приграничных районах Белгородской области школы перевели в режим дистанционной работы. Главы приграничных российских областей попросили у правительства выделить дополнительные средства на внедрение системы „Безопасный город“.
Российские войска ночью нанесли удар по Харькову, сообщили украинские власти.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о визите в Киев. Она проведет переговоры о приеме Украины в ЕС — ТАСС
Британская разведка: брошенная Россией техника говорит о неорганизованном отступлении под Харьковом
В ежедневной сводке британской разведки сегодня анализируется отступление российских военных в Харьковской области. Главное:
▪️Украинские силы продолжают укреплять свой контроль над недавно освобожденными районами Харьковской области. Российские силы в основном отведены из района к западу от реки Оскол;
▪️Отступление российских сил за последнюю неделю проходило по-разному. Некоторые подразделения отошли довольно организованно, в то время как другие, по всей видимости, бежали в панике;
▪️Ценное вооружение, брошенное отступающими российскими войсками, включает в себя технику, остро необходимую для „артиллерийской войны“, которую ведет Россия. Российские военные оставили как минимум одну РЛС контрбатарейной борьбы и по меньшей мере одну командно-штабную машину;
▪️Брошенная техника подчеркивает неорганизованный характер отступления некоторых российских подразделений, а также, вероятно, свидетельствует о нарушениях в цепочке командования.
Приграничные с Украиной регионы попросили субсидии на систему „Безопасный город“. Она обойдется бюджету в 13,7 миллиарда рублей
Электроэнергия для работы Запорожской АЭС поступает со стороны Украины — ВГА Энергодара. Ранее реакторы ЗАЭС были отключены из-за риска, который создавали постоянные обстрелы территории
Минобороны РФ отчиталось о „массированных огневых ударах“ по резервам украинской армии
В ежедневной сводке Министерства обороны России делается акцент на том, что ВСК России наносят „массированные огневые удары“ по территории, занятой ВСУ.
„Не нужно ждать объявления Кремлем военного положения“. Кадыров призвал глав регионов отправить на войну по тысяче добровольцев
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что главы российских регионов должны провести „самомобилизацию“ и подготовить добровольцев для отправки на войну в Украине.
„Не нужно ждать объявления Кремлем военного положения, или наоборот, отсиживаться в ожидании окончания СВО на Украине. Глава каждого субъекта России сегодня должен доказать свою готовность помочь государству“, — написал Кадыров в телеграме.
Съемочная группа российского телеканала „ТВ Центр“ пострадала при взрыве в Запорожской области
В результате взрыва машина, на которой передвигались журналисты, перевернулась. Пострадали водитель и корреспондент канала, им оказывают помощь. Другие обстоятельства случившегося не сообщаются — в частности, где именно произошел взрыв.
Ранее украинский мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров сообщил о двух сильных взрывах в южной части города. Связаны ли эти события, неизвестно.
Глава самопровозглашенной ЛНР заявил о наступлении украинских войск по всему фронту и назвал ситуацию „очень напряженной“
Глава „ЛНР“ назвал основной задачей вхождение в состав России
Статус, который могла бы получить самопровозглашенная Луганская народная республика в составе России, не так важен - в любом случае Луганск будет иметь в Москве своего представителя, заявил глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник.
Германия поставит Украине еще две реактивные системы залпового огня (РСЗО) MARS и 50 бронемашин Dingo. Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт. Кроме того, будут предоставлены 200 ракет для РСЗО.
В Кривом Роге ракеты попали в район гидротехнических сооружений, сообщил глава военной администрации города
14 сентября армия РФ обстреляла дамбу в Кривом Роге, в результате чего были подтоплены больше ста частных жилых домов и дачных участков. После удара Владимир Зеленский обратился к российским военным, назвав их слабаками, подлецами и террористами.