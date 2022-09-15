ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (204-й день) | Российские ракеты бьют по Кривому Рогу, глава Еврокомиссии прибыла в Киев

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что главы российских регионов должны провести „самомобилизацию“ и подготовить добровольцев для отправки на войну в Украине.



„Не нужно ждать объявления Кремлем военного положения, или наоборот, отсиживаться в ожидании окончания СВО на Украине. Глава каждого субъекта России сегодня должен доказать свою готовность помочь государству“, — написал Кадыров в телеграме.



Съемочная группа российского телеканала „ТВ Центр“ пострадала при взрыве в Запорожской области



В результате взрыва машина, на которой передвигались журналисты, перевернулась. Пострадали водитель и корреспондент канала, им оказывают помощь. Другие обстоятельства случившегося не сообщаются — в частности, где именно произошел взрыв.



Ранее украинский мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров сообщил о двух сильных взрывах в южной части города. Связаны ли эти события, неизвестно.



Глава самопровозглашенной ЛНР заявил о наступлении украинских войск по всему фронту и назвал ситуацию „очень напряженной“



Глава „ЛНР“ назвал основной задачей вхождение в состав России