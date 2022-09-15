Главный тренер сборной Польши раскрыл формулу победы: чем больше словенцы ноют, тем сильнее заводимся мы(1)
Главный тренер сборной Польши Игор Миличич после сенсационной победы над Словенией в рамках четвертьфинала чемпионата Европы 2022 года похвалил своих игроков за игру. Польша выиграла со счетом 90:87 и теперь встретится с Францией в полуфинале.
„Мы старались сделать всё, чтобы вывести словенцев из себя. Чем больше они ноют, тем сильнее заводятся наши игроки. Я снимаю шляпу перед ребятами за их стойкость. То, что сделала команда — невероятно. Мы всегда верим в победу, мы здесь как семья, и наша сила в уверенности коллектива в том, что мы можем сделать невозможное. Таких команды в Европе больше нет. Яйца наших игроков размером с арбуз, а сердце — размером с Луну. Это был наш триумф, мы счастливы“, — цитирует Миличича Basket News.
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