Главный тренер сборной Польши раскрыл формулу победы: чем больше словенцы ноют, тем сильнее заводимся мы

„Мы старались сделать всё, чтобы вывести словенцев из себя. Чем больше они ноют, тем сильнее заводятся наши игроки. Я снимаю шляпу перед ребятами за их стойкость. То, что сделала команда — невероятно. Мы всегда верим в победу, мы здесь как семья, и наша сила в уверенности коллектива в том, что мы можем сделать невозможное. Таких команды в Европе больше нет. Яйца наших игроков размером с арбуз, а сердце — размером с Луну. Это был наш триумф, мы счастливы“, — цитирует Миличича Basket News.