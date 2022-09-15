Сборная Эстонии по самбо не поехала на ЧЕ в знак солидарности с Украиной

Сборная Украины участвовать на чемпионате Европы по самбо не будет из-за допуска на международный турнир российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщили на официальном сайте Федерации самбо Украины.

„Большинство граждан Российской Федерации и Республики Беларусь, в том числе и спортсмены, откровенно поддерживают войну России против Украины и, фактически, геноцид украинского народа или просто молчат, делая вид, что ничего не происходит.

Проявлением этого являются петиции, подписанные российскими спортсменами-самбистами в поддержку действий России против Украины, их заявления в СМИ, использование во время проведения спортивных соревнований на территории России символов „Z“ и „V“. Большинство членов сборной команды России из самбо являются военнослужащими вооруженных сил и других силовых ведомств“, — говорится в сообщении.

ФИАС и Европейская федерация самбо (ЕФС) допустили россиян и белорусов к участию в турнире в нейтральном статусе. Также немалую роль сыграл и генеральный партнер чемпионата Европы по самбо – компании „Роснефть“.

Корреспондент Rus.Delfi связался с федерацией самбо Эстонии, что бы узнать, будет ли участвовать сборная Эстонии на ЧЕ. В федерации ответили: “Мы солидарны с Украиной и поэтому принимать участие на предстоящем ЧЕ не будем, в знак солидарности с Украиной, а также в силу последних событий в мире“.

„Мы ожидаем, что пройдет внеочередное собрание и будет избран президент. Мы обсудили этот вопрос с лидерами другими странами Балтии и не видим другого выхода, кроме выборов“, - сказал он. „Тем временем мы тренируемся и соревнуемся дома“.

Первоначально турнир должен был состояться в Екатеринбурге в России, но был перенесен в Нови-Сад в Сербии.

Чемпионат Европы проходит в сербском городе Нови-Сад с 14 по 19 сентября.

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