МНЕНИЕ | Хиндрек Рийкоя: пляска вокруг цены на электроэнергию доказала, что правителям на нас на самом деле наплевать

Все три правительственные партии обещают думать о простом человеке и заботиться о его благополучии. Однако пляска вокруг цены на электроэнергию наглядно показала, что правителям на нас на самом деле наплевать. И партии реформ, и социал-демократам, и Isamaa.

Нас уверяют, что в высокой цене на электроэнергию виновата биржа, виноват производитель электроэнергии, виновата война, а иногда и сами потребители, которые хотят бездумно потреблять много электроэнергии и тем самым создавать новые ценовые пики. В любом случае, по их мнению, это не то, что правительство может изменить своими действиями. Чепуха, если не откровенное вранье. Это как разговоры Сависаара, что виноваты только другие.

Большая часть цены на электроэнергию фактически течет в карман государства - акциз на электроэнергию и НДС, плата за выбросы CO2, прибыль производителя электроэнергии, прибыль поставщика сетевых услуг. Все они составляют очень важную часть цены на электроэнергию и попадают прямо или косвенно в государственный бюджет, т.е. делятся и используются государством.

Во время пика цен в августе несколько компаний остановили свою работу. Однако вскоре это может стать нашей обыденностью.

Не забывайте, что на людей влияет не только их личный счет за электроэнергию. Тот факт, что некоторые люди зафиксировали цену на электроэнергию на благоприятном уровне, не означает, что невероятно высокая цена на электроэнергию в любом случае пройдет мимо них. Влияет и очень сильно. Потому что цена электроэнергии включена во все продукты и услуги вокруг нас. И во многом из-за этого инфляция составляет более 20 процентов, то есть прошлогодние августовские 100 евро превратились в 80 евро в этом августе. Или даже меньше.

Если частные лица хотя бы знают, что на потребляемую ими энергию будет какая-то предельная цена, то у предпринимателей этого знания нет. Правительство постоянно откладывало решение их проблем. Так живут компании в ситуации, когда они часто платят за электроэнергию больше, чем их конкуренты в Финляндии.