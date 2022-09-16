ВИДЕО | Что осталось от российского гарнизона в Ласнамяэ? Район Ууслинн и маяки Таллинна

Если посмотреть на карту то сам микрорайон Ууслинн очень маленький, всего 22 км2. Здесь проживает всего 520 человек, причем население увеличилось на 130 человек в 2021 году. Видимо, это связано с постройкой новых домов. Но само место историческое. В 1796 году здесь появилось поселение гарнизона российского военно-морского флота, получившее название „Новый город“ (нем. Neustadt). Военно-морской городок состоял из почти 40 строений и должен был вмещать контингент войск численностью около 6000 человек.