ВИДЕО | Что осталось от российского гарнизона в Ласнамяэ? Район Ууслинн и маяки Таллинна(2)
Авторы блога „Trip vdvoem“ на RusDelfi обратили внимание на Ласнамяэ и сняли целый выпуск, посвященный этому району, а точнее - микрорайону Ууслинн. А вы знали, что это - историческое место?
Если посмотреть на карту то сам микрорайон Ууслинн очень маленький, всего 22 км2. Здесь проживает всего 520 человек, причем население увеличилось на 130 человек в 2021 году. Видимо, это связано с постройкой новых домов. Но само место историческое. В 1796 году здесь появилось поселение гарнизона российского военно-морского флота, получившее название „Новый город“ (нем. Neustadt). Военно-морской городок состоял из почти 40 строений и должен был вмещать контингент войск численностью около 6000 человек.
Однако морской климат довольно быстро начал оказывать влияние на здания, которые строили из известняка. Стены быстро впитывали влагу и разрушались, в казармах было влажно, что вызывало простудные заболевания у личного состава гарнизона. Следствие - большая часть зданий была продана или разобрана на строительные материалы. А немногочисленные оставшиеся здания были разрушены в ходе застройки 20-го века.
До наших же дней сохранилось лишь здание штаба. теперь, после реконструкции оно даже используется как жилой дом!