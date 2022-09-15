Тьерри Невилль: я сделал Тянаку подарок в виде очков на Ралли Греции

Тянак, занявший второе место в общем зачете, был самым быстрым на последнем спецучастке, что и принесло ему дополнительные 5 очков в копилку. Он опередил лидера Мировой серии Калле Рованперя на три секунды. Абсолютный победитель Ралли Греции Невилль был только шестым на этот отрезке.

„Я оставил возможность Отту, чтобы он мог бороться за пять дополнительных очков. У него больше шансов стать чемпионом мира, чем у меня. Правда, этот шанс не особо велик. Он примерно столь же мал, как и у меня“, — сказал Невилль бельгийскому национальному радиовещанию.

За три этапа до конца сезона Тянак проигрывает Рованперя с разницей в 53 очка, на кону еще 90 очков. Невилль отстает от финна на 76 очков.

Если бы в последний день ралли Греции Hyundai решила поставить Тянака впереди Невилля в общем зачете, отставание Тянака от Рованперя сократилось бы еще больше. Однако этого сделано не было, и Тянак упустил семь дополнительных очков. После ралли Тянак сказал, что Hyundai сделал хороший пиар-ход, но это нанесло ущерб его шансам на титул.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.



