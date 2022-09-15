Сенсация! Малинин первым в истории приземлил четверной аксель на турнире

За произвольную программу Малинин заработал 185,44 балла. До этого он набрал 71,84 балла в короткой программе. Общий результат Ильи по сумме двух прокатов составил 257,28 балла. Это позволило ему одержать победу на соревнованиях. Второе место на турнире занял француз Кевин Эмо. На его счету 236,17 балла. Третьим стал другой представитель США Кэмден Пулкинен. У него 219,49 балла.

„Всё прошло действительно хорошо. На тренировках мне довольно легко понять, как выбрать правильное время и всё остальное, чтобы попытка была хорошей. Делать это на соревнованиях — совсем другое дело, потому что нервы и давление могут этому помешать. Поэтому надо относиться к этому так, словно я дома, и всё сложилось хорошо. Ранее у меня возникла идея попробовать это. В марте, в апреле я действительно стал работать над техникой, чтобы улучшить её“, — приводит слова Малинина Washington Post.