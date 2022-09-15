ВИДЕО | Кортеж Зеленского попал в аварию в Киеве

Как сообщил в фейсбуке пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, произошло столкновение легковушки с автомобилем Владимира Зеленского и машинами сопровождения.

„Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не обнаружено“, — заявил он.

Также медики, сопровождавшие украинского лидера, оказали первую помощь водителю легкового автомобиля, после чего передали его сотрудникам скорой помощи.

Правоохранительные органы занимаются выяснением обстоятельств ДТП.

Украинские СМИ публикуют видео с места аварии, которая, как предполагается, произошла на площади Победы.