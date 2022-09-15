Ультрас „Динамо Загреб“ устроили нацистский парад в Милане, один фанат получил ножевое ранение

Матч Лиги чемпионов между „Миланом“ и „Динамо Загреб“ накалял страсти еще до стартового свистка. На стадионе „Сан-Сиро“ ожидалось почти 4000 хорватов, принадлежащих к ультрагруппе „Bad Blue Boys“, многие из которых на игру не попали. Calciomercato.com подробно рассказывает, как 14 ультрас загребского „Динамо“ были арестованы за хранение ножей, дубинок и дымовых шашек перед матчем с „Миланом“

В Милане запретили продажу алкоголя в центре города перед вечерним матчем, пытаясь избежать беспорядков. Также болельщикам хорватского клуба было запрещено передвигаться без сопровождения полиции. Несмотря на это, болельщики „Динамо“ устроили в городе большое шествие, где львиная доля из них бросала нацистское приветствие.

В городе также произошли столкновения между болельщиками двух клубов — по данным итальянских СМИ, болельщики „Милана“ напали на двух болельщиков „Динамо“ возле Сан-Сиро. Среди них ножевое ранение ягодицы получил 39-летний мужчина.

Хорватские „тифози“ считаются одними из самых „забористых“ во всей Европе, печальная слава о них давно известна всем, особенно близким к Хорватии государствам.