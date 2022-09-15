Действующий чемпион Европы Словения проиграла Польше в четвертьфинале

21-летний Александр Бальцеровский прекрасно начал матч в составе Польши, которая в 1/8 финала обыграла Украину со счетом 94:86. Центрфорвард ростом 219 см набрал девять очков чуть более чем за шесть минут и вывел свою сборную вперед со счетом 15:11. Поляки, действовавшие раскованно в атаке, забросили 11 из 19 бросков с игры в первой четверти и выиграли ее со счетом 29:26.

В начале второй четверти действующий чемпион Европы и главный фаворит турнира этого года подобрался на расстояние одного очка к Польше (29:28), но в ответ поляки совершили мощный рывок 15:1! Защита сборной Словении полностью развалилась, поляки, которые быстро перемещали мяч, были впереди аж на 23 очка. С помощью Матеуша Понитки (16 очков) и Михала Соколовски (13) поляки ушли на перерыв с большим преимуществом 58:39.

По возвращению из раздевалки польская атака, которая бросала со всех позиций в первой четверти, полностью иссякла, и за первые шесть минут набрала всего два очка. Словения во главе с Лукой Дончичем и Гораном Драгичем до конца четверти совершила рывок 21:3 (!). Поляки проснулись и перед решающей четвертью вели в счете 64:63.

В начале решающей четверти Драгич реализовал двухочковый бросок, благодаря которому словенцы впервые вышли вперед, а Клемен Препелич увеличил отрыв для действующих чемпионов на пять очков (73:68) за семь минут до конца основного времени. Но поляки не растерялись, и благодаря Эй Джей Слотеру и Понитке сборная Польши снова повела в счете.

Ситуация для словенцев сильно усложнилась за три минуты до конца матча. Штрафные броски Понитки увеличили преимущество Польши: 82:76. За 40 секунд до конца матча у них было уже солидное преимущество в семь очков. Словенцы завладели мячом на последних секундах при счете 90:87, но за это время не смогли правильно распорядиться моментом, и Польша вышла в полуфинал.