ГАЛЕРЕЯ | Station Narva украсил осеннюю столицу и снова собрал в Нарве людей из разных регионов

Член Рийгикогу Хейди Пурга, произнесшая воодушевляющую речь на Бизнес-дне и сыгравшая вечером диджей-сет, добавила: „В Нарве скрыт огромный потенциал, особенно в культурном направлении, который требует немедленных и быстрых действий, а не долгих рассказов в газетных колонках. Инвестиции в культуру — один из ключей к региону, который решит многие проблемы, начиная с общего информационного поля, формирования новых привычек, чувства сплоченности и единства, лучшей жизни, новых возможностей, узких мест в рабочих местах — особенно для молодежи — и уникальность, которую необходимо сохранить“.

В пятницу, 9 сентября, на Бизнес-дне Station Narva в творческом центре OBJEKT обсуждались возможности сотрудничества в креативной экономики. Спикерами выступили руководитель Нарвской арт-резиденции Йоханна Раннула, предприниматель и политик Хейди Пурга, музыкальный продюсер и председатель правления Центра Арво Пярта Майкл Пярт. На открытии мероприятия министр государственного управления Рийна Сольман вручила почетные грамоты активистам в сфере культуры и бизнеса Ида-Вирумаа. Среди 13 организаций признание также получили Station Narva и несколько партнеров фестиваля. В своем выступлении министр сказала, что новые идеи и дружеские отношения рождаются именно в такой свободной и приятной атмосфере, какая царит в осенней Нарве на официальных и неофициальных мероприятиях фестиваля Station Narva.

„В первую очередь нужно слушать, а потом уже говорить“, — сказал присутствующим президент Карис. „У каждого из нас есть свое представление о Нарве, но важно знать, как сами нарвитяне видят Нарву и самобытность этого города. Они решают, какой будет Нарва будущего, потому что это их жизнь и их будущее, сторонние наблюдатели могут оказывать поддержку, а иногда и подталкивать их к каким-то действиям“.

Фестиваль открылся во второй половине дня в четверг, 8 сентября, в Нарвской арт-резиденции (NART) общественной дискуссией из серии обсуждений BAZAR „ Нарва — что это и кто это?“. Президент Алар Карис также участвовал в мероприятии в качестве слушателя.

Музыкальная программа фестиваля была представлена 9 и 10 сентября в Кренгольмском квартале. Украинская электрофолк-группа Onuka, британское эйсид-джазовое трио Red Snapper, финский баянист-виртуоз Киммо Похьонен и многие эстонские исполнители, в том числе A-Rühm, Mahavok, камерный ансамбль ERSO и нарвские музыканты PTF1987 и IVI выступили в Нарвской арт-резиденции (NART), Здании Управления Кренгольмской мануфактуры и на открытой сцене между ними. Оба дня в NART показывали короткометражный документальный фильм „Жажда музыки“ об Арво Пярте. На афтепати в прибрежном арт-клубе Ro-Ro музыку ставили организаторы фестиваля Mägede Hääl и участники таллиннской и нарвской команд Station Narva.

В субботу, 10 сентября также прошли бесплатные концерты на городских сценах. В лодочных гаражах на улице Кулгусадама или в Нарвской Венеции прошла общинная тусовка с выступлением Cool D & DJ Critikal, экскурсии по лодочным ангарам, публику угощали ухой и пиццей, а в парке Герасимова прошел концерт группы Regatt и состоялся урок зумбы. Трубадур Яан Пехк выступил в богемной квартире журналиста Михаила Комашко на улице Йоала.

„Я люблю такие ивенты, когда все по-новому и по-другому“, — комментирует Михаил Комашко, хозяин дома, в котором проводился квартинник. „Я не буду говорить, что фестиваль трансформирует привычные пространства города и позволяет убедиться, что в Нарве возможен вайб модных и бурно развивающихся столичных районов. Все эти трюизмы сказаны множество раз. Но я особо отмечу, что Station Narva — это пространство, в котором избавляешься от синдрома самозванца. Тут есть возможность избавиться от убеждения, что мы скучные и провинциальные. Нет, мы современные художники, обитатели богемных квартир, профессионалы и умницы. Это пространство, где видно, что мы умеем говорить, творить, создавать и быть ничем не хуже известных центров культуры“.