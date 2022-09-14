ГАЛЕРЕЯ | Station Narva украсил осеннюю столицу и снова собрал в Нарве людей из разных регионов
Фестиваль музыки и городской культуры Station Narva, который в пятый раз прошел в Нарве с 8 по 11 сентября, посетили 2222 человека. Мероприятие наполнило приграничный город звуками музыки в исполнении как местных, так и зарубежных артистов, предложило коллективные посиделки в локациях от богемной квартиры до лодочных гаражей в „Нарвской Венеции“, показало Нарву под новым углом как в городском пространстве, так и в выставочных залах, помогло рассмотреть местную идентичность и возможности для совместного творчества.
Фестиваль открылся во второй половине дня в четверг, 8 сентября, в Нарвской арт-резиденции (NART) общественной дискуссией из серии обсуждений BAZAR „Нарва — что это и кто это?“. Президент Алар Карис также участвовал в мероприятии в качестве слушателя.
„В первую очередь нужно слушать, а потом уже говорить“, — сказал присутствующим президент Карис. „У каждого из нас есть свое представление о Нарве, но важно знать, как сами нарвитяне видят Нарву и самобытность этого города. Они решают, какой будет Нарва будущего, потому что это их жизнь и их будущее, сторонние наблюдатели могут оказывать поддержку, а иногда и подталкивать их к каким-то действиям“.
В пятницу, 9 сентября, на Бизнес-дне Station Narva в творческом центре OBJEKT обсуждались возможности сотрудничества в креативной экономики. Спикерами выступили руководитель Нарвской арт-резиденции Йоханна Раннула, предприниматель и политик Хейди Пурга, музыкальный продюсер и председатель правления Центра Арво Пярта Майкл Пярт. На открытии мероприятия министр государственного управления Рийна Сольман вручила почетные грамоты активистам в сфере культуры и бизнеса Ида-Вирумаа. Среди 13 организаций признание также получили Station Narva и несколько партнеров фестиваля. В своем выступлении министр сказала, что новые идеи и дружеские отношения рождаются именно в такой свободной и приятной атмосфере, какая царит в осенней Нарве на официальных и неофициальных мероприятиях фестиваля Station Narva.
Член Рийгикогу Хейди Пурга, произнесшая воодушевляющую речь на Бизнес-дне и сыгравшая вечером диджей-сет, добавила: „В Нарве скрыт огромный потенциал, особенно в культурном направлении, который требует немедленных и быстрых действий, а не долгих рассказов в газетных колонках. Инвестиции в культуру — один из ключей к региону, который решит многие проблемы, начиная с общего информационного поля, формирования новых привычек, чувства сплоченности и единства, лучшей жизни, новых возможностей, узких мест в рабочих местах — особенно для молодежи — и уникальность, которую необходимо сохранить“.
Музыкальная программа фестиваля была представлена 9 и 10 сентября в Кренгольмском квартале. Украинская электрофолк-группа Onuka, британское эйсид-джазовое трио Red Snapper, финский баянист-виртуоз Киммо Похьонен и многие эстонские исполнители, в том числе A-Rühm, Mahavok, камерный ансамбль ERSO и нарвские музыканты PTF1987 и IVI выступили в Нарвской арт-резиденции (NART), Здании Управления Кренгольмской мануфактуры и на открытой сцене между ними. Оба дня в NART показывали короткометражный документальный фильм „Жажда музыки“ об Арво Пярте. На афтепати в прибрежном арт-клубе Ro-Ro музыку ставили организаторы фестиваля Mägede Hääl и участники таллиннской и нарвской команд Station Narva.
В субботу, 10 сентября также прошли бесплатные концерты на городских сценах. В лодочных гаражах на улице Кулгусадама или в Нарвской Венеции прошла общинная тусовка с выступлением Cool D & DJ Critikal, экскурсии по лодочным ангарам, публику угощали ухой и пиццей, а в парке Герасимова прошел концерт группы Regatt и состоялся урок зумбы. Трубадур Яан Пехк выступил в богемной квартире журналиста Михаила Комашко на улице Йоала.
„Я люблю такие ивенты, когда все по-новому и по-другому“, — комментирует Михаил Комашко, хозяин дома, в котором проводился квартинник. „Я не буду говорить, что фестиваль трансформирует привычные пространства города и позволяет убедиться, что в Нарве возможен вайб модных и бурно развивающихся столичных районов. Все эти трюизмы сказаны множество раз. Но я особо отмечу, что Station Narva — это пространство, в котором избавляешься от синдрома самозванца. Тут есть возможность избавиться от убеждения, что мы скучные и провинциальные. Нет, мы современные художники, обитатели богемных квартир, профессионалы и умницы. Это пространство, где видно, что мы умеем говорить, творить, создавать и быть ничем не хуже известных центров культуры“.
В субботу в Нарве в рамках Дня вдохновения побывали также члены правительства, руководители государственных учреждений, компаний и институтов. В течение дня гости встретились с региональными активистами и общественными деятелями, приняли участие в фестивальных концертах и экскурсиях, ознакомились с планами развития Творческого кластера Ида-Вирумаа, Narva Vaba Lava, OBJEKT, Кренгольмского культурного квартала и NART. В ходе совместного обсуждения было установлено, что необходимо перейти от проектной деятельности к программной, чтобы обеспечить большую уверенность и стабильность для всех активистов.
Руководитель NART Йоханна Раннула отметила, что особенность Station Narva заключается в том, что он включает в себя организацию на высоком уровне и выступления артистов из разных уголков мира. Все это сочетается с лучшим, что может предложить Нарва. „Нарвитяне „накрывают стол“, и программа включает много домашнего, местного — экскурсии по городу, квартирник, лодочные прогулки, уха и многое другое. Город показывает себя и с более уязвимой стороны — это было видно на вечере обсуждений BAZAR. Смелый фестиваль наполняет пограничный город порывами новых ветров, которые сейчас нужны здесь еще больше, чем прежде“.
По словам председателя Нарвского городского собрания Владимира Жаворонкова, культурный обмен и выполненная на высоком уровне программа, сопровождающая фестиваль, очень важны для преимущественно русскоязычной публики города. „Новые форматы и места проведения мероприятий, а также культурные явления со всей Эстонии и Европы наполняют Нарву необходимым свежим воздухом. На этом фестивале было все — от уютных домашних концертов до крупных международных исполнителей и визитов государственного значения. Мы имели честь принимать на фестивале и президента республики, и министров. Показательно, что Station Narva имеет возможность привозить гостей столь высокого уровня — в лице как музыкантов, так и лидеров общественного мнения. Вместе мы должны подумать о том, как стать еще ближе к сердцам нарвитян в самом широком смысле“.
В фестивальной зоне была открыта фотовыставка Station Narva 5, которая объединила лучшие моменты за все время проведения фестиваля. В NART можно было увидеть фотовыставки, посвященные истории здания, а также бывшему закрытому городу Силламяэ, кирпичную инсталляцию местного историка-любителя Игоря Курова. Были организованы экскурсии по Кренгольму, Нарвскому музею и церквям города. Завершился фестиваль в воскресенье, 11 сентября, Завтраком по-нарвски в центре неформального обучения VitaTiim.