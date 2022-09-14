ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (203-й день) | Россия предлагает возобновить переговоры. Владимир Зеленский пообещал, что Крым и другие оккупированные территории вернутся в состав Украины

В России могут ужесточить наказание за госизмену вплоть до пожизненного заключения. Такой законопроект внесут в Госдуму в ближайшее время, заявил первый замглавы комитета по безопасности Андрей Луговой (ЛДПР).

В МИД Венгрии предполагают, что осенью Евросоюз может пересмотреть санкционную политику в отношении России из-за холодов. Госсекретарь по двусторонним отношениям Тамаш Менцер считает, что „хорошо рассуждать о поставках газа летом“, но когда приближается зима, „реальность стучится в двери каждой страны в Западной Европе“.

Украинский вице-премьер Ольга Стефанишина рассказала, что в последние дни Россия настойчиво предлагала Киеву возобновить мирные переговоры.

США анонсировали очередной пакет военной помощи Украине. Об этом со ссылкой на Белый дом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Шесть человек осуждены за украинскую песню в Крыму. На свадьбе в ресторане „Арпат“ в Бахчисарае гости включили песню „Червона калина“. Владелец банкетного зала получил 15 суток ареста, диджей и танцовщица - по 10 суток, мать жениха - 5 суток, мать невесты - штраф в размере 40 тыс. руб., жена владельца ресторана - в размере 50 тыс. рублей.

В офисе генпрокурора Украины сообщили, что российских учителей не задерживали на освобожденных ВСУ территориях Харьковской области

Российские военные начали использовать иранские беспилотники в Украине: 13 сентября такой дрон сбили под Купянском. Однако пока остается неясным, имели ли уже место массовые поставки или только пробная партия.

В Калининградской области отменили день города Советска из-за „напряженной ситуации в зоне боевых действий“. Мэр города Григорий Соколовский заявил, что такое решение было принято после коллективного обсуждения с чиновниками, депутатами и представителями общественности.

Ночью Николаев обстреляли ракетами С-300. Повреждены учебное заведение, объекты инфраструктуры и жилые дома.

Двое заключенных из колонии Навального отправились на войну в Украину.

Владимир Зеленский приехал в освобожденный Изюм и пообещал, что Крым и другие оккупированные территории тоже вернутся в состав Украины.

Власти Украины заявили о попытках России возобновить переговоры на фоне отступления в Харьковской области.

ВСУ установили огневой контроль почти над всей Херсонской областью, утверждает глава пресс-центра оперативного командования „Юг“ Наталья Гуменюк.

В самопровозглашенной ЛНР заявили о приближении украинских войск. На некоторых участках, сообщил представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко, линия соприкосновения находится примерно в 10 километрах от границ контролируемой ЛНР территории. „Это очень мало, скажем так, для военных действий“, — сказал он, подчеркнув, что „ситуация действительно сложная“.

Власти Украины разработали законопроект об уголовной ответственности за получение российского паспорта. Согласно нему уголовная ответственность предусматривается за:

- Приобретение гражданства и/или получение паспорта государства-агрессора государственными должностными лицами или представителями местного самоуправления при отсутствии признаков государственной измены.

- Ограничение прав людей, не получивших гражданства или паспорта государства-агрессора.

Пропаганду, публичные призывы, принуждение к этому.