ВИДЕО | Лига чемпионов. Акробатический гол Холанда и очередная потеря очков „Челси“

В Италии, туринский „Ювентус“ принимал лиссабонскую „Бенфику“. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу португальского клуба. „Ювентус“ быстро вышел в перед, благодаря голу Аркадиуша Милика уже на четвёртой минуте. Гостей это не напугало и они на это ответили своими двумя. С начало Жоау Мариу сравнял счёт, а в начале второго тайма, бразилец Давид Нерес оформил окончательный счет в матче 1:2.

В одном из главных матчей вечера „Манчестер Сити“ принимал дортмундскую „Боруссию“. В первом тайме зрители голов не увидели. Во втором тайме, на 56-й минуте матча, Джуд Беллингем вывел „Боруссию“. Хозяева смогли сравнять счёт, благодаря голу Джон Стоунз на 80-й минуте. Спустя четыре минуты норвежский нападающий Эрлинг Холанд огорчил свой бывший клуб и помог „Манчестер Сити“ одержать итоговую победу.

Акробатический гол Холанда:

Сенсационным результатом завершился матч между „Челси“ и „РБ Зальцбургом“ из Австрии (1:1). После первого тайма на табло были нули. Все самое интересное произошло во втором тайме. Хозяева вышли вперёд после гола Рахима Стерлинга на 48-й минуте. Удержать счёт хозяева не смогли, и на 75-й минуте австрийцы счёт сравняли, благодаря Ноа Окафора 1:1. Это был первый матч „Челси“ под руководством нового главного тренера Грэма Поттера.

Результаты второго игрового дня:

Группа Е

„Милан“ – „Динамо“ Загреб 3:1

Голы: 1:0 – 45, пенальти Жиру, 2:0 – 47 Салемакерс, 2:1 – 56 Оршич, 3:1 – 77 Побега.

„Челси“ - „Зальцбурга“ 1:1

Голы: 1:0 – 48 Стерлинг, 1:1 – 75 Окафор.

Группа F

„Шахтер Донецк“ – „Селтик“ 1:1

Голы: 0:1 – 10, автогол Бондаренко, 1:1 – 29 Мудрик.

„Реал Мадрид“ – „РБ Лейпциг“ 2:0

Голы: 1:0 – 80 Вальверде, 2:0 – 90 Асенсио.

Группа G

„Манчестер Сити“ – „Боруссия Д“ 2:1

Голы: 0:1 – 56 Беллингем, 1:1 – 80 Стоунз, 2:1 – 84 Холанд.

„Копенгаген“ – „Севилья“ 0:0

Группа H

„Маккаби Хайфа“ – „ПСЖ“ 1:3

Голы: 1:0 – 24 Шери, 1:1 – 37 Месси, 1:2 – 69 Мбаппе, 1:3 – 88 Неймар.

„Ювентус“ - „Бенфика“ 1:2