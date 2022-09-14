„Подарок“ на день рождения. Дом футболиста ограбили, пока он играл с „Барселоной“

Злоумышленники проникли в дом полузащитника „Баварии“ во время матча с „Барселоной“ во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:0), сообщает твиттер Bayern & Germany со ссылкой на Bild.

В полиции подтвердили факт происшествия. Информируется, что у Мюллера украли деньги, ювелирные изделия и ценные вещи на шестизначную сумму.

Личность грабителей пока не установлена, полиция ведет расследование.

Вот таким оказался „подарок“ от грабителей Мюлеру, которому во вторник исполнилось 33 года.

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