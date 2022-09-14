Правда ли, что туристка из вирусного видео „Вообще не хочу уезжать из Крыма“ покинула его из-за взрывов?
По Сети разошлась фраза российской туристки „Вообще не хочу уезжать из Крыма“, где женщина плачет из-за прерванного отпуска в Крыму. По распространённой в интернете версии, семья покинула курорт после взрывов в Крыму 9 августа. Мы проверили, правда ли это.
В начале августа ролик с плачущей женщиной разошёлся по соцсетям, стал хитом TikTok и YouTube. Фраза стала популярным мемом и даже появилась на сувенирной продукции. По распространённой в Сети версии, российская семья была вынуждена уехать из Крыма после взрывов на полуострове 9 августа. Комик и актёр Юрий Великий снял пародию на видео, в которой он от лица российской туристки возмущается: „Ну ладно, мы бомбим Украину из Крыма, но зачем бомбить в ответ?“ Украинское СМИ „УНИАН“ в своём репортаже о взрывах в Крыму показало популярный видеоклип и прокомментировало: „На такой экстрим туристы не подписывались, поэтому многие начали покидать полуостров“. „Обозреватель“ написал: „Россиянка устроила истерику из-за взрывов в Крыму и пожаловалась, что не хочет уезжать“. В Twitter тоже распространилась версия о том, что именно взрывы стали причиной прерванного отпуска. Один из пользователей написал: „Россиянка не хочет уезжать из оккупированного Россией украинского полуострова после Новофёдоровки (село в Крыму. — Прим. ред.)“.
9 августа в Крыму прогремела серия мощных взрывов. По утверждению Минобороны РФ, причиной стала детонация авиационных боеприпасов на военном аэродроме Саки вблизи села Новофёдоровка. По словам очевидцев, взрывная волна дошла до курортов Евпатории, расположенных в 15–20 км от места взрывов. В интернете появились видео бегущих с пляжей туристов на фоне столбов чёрного дыма. СМИ написали о массовых выселениях из пансионатов и многочасовых пробках в сторону России из-за туристов, покидающих полуостров.
Среди подобных сообщений появился и видеоролик с россиянкой, которая плачет и рассказывает, как ей классно жилось в Алуште. Как выяснил портал Memepedia, женщину зовут Светлана Логинова, вместе с мужем Константином она ведёт YouTube-канал „Супермуж». Там и появилось оригинальное десятиминутное видео, которое быстро набрало популярность в соцсетях в виде коротких клипов и музыкальных ремиксов.
Анализ метаданных показал, что видео было загружено на YouTube 9 августа 2022 года в 19:21 по крымскому времени. Взрывы в Крыму, из-за которых якобы прервался отпуск семьи Логиновых, произошли 9 августа около 15:20. То есть между взрывами и временем загрузки видео на YouTube прошло четыре часа. Видео заканчивается кадрами с Крымского моста, то есть прежде, чем загрузить файл на YouTube, семья как минимум доехала до Краснодарского края. Без пробок путь от Алушты до Краснодарского края занял бы чуть больше трёх часов, но, судя по комментариям Светланы на первых секундах видео, из-за огромных пробок они „еле-еле катились“. Поэтому вряд ли авторы видео успели бы за четыре часа не только пересечь Керченский пролив, но ещё и отредактировать и загрузить видеоотчёт своего путешествия.
Несколько раз в кадре видны часы в салоне автомобиля. На въезде в Симферополь (на отметке видео 3:06) часы показывают 12:45. Незадолго до въезда на Крымский мост (7:30) на часах 16:11. То есть, если автомобильные часы показывают правильное время, семья покинула Крым за несколько часов до взрывов. Ещё одна временная метка — комментарий самой Светланы. В видео на отметке 4:34 она говорит: „Надо было рано утром выезжать, а мы выехали уже в 11 часов из Алушты. И времени половина второго, а мы только из Симферополя выехали на федеральную трассу“. Таким образом, в момент взрывов семья Логиновых уже точно была в пути.
Вдобавок к этому видео одновременно с YouTube также было загружено на видеоплатформу „Яндекс.Дзен“. В комментариях к видео один из пользователей раскритиковал автора видео за то, что они „развели панику“ и уехали из Крыма. В ответ владелец аккаунта написал „Уезжаем, потому что закончилась путёвка, и паники никакой нет. Кстати, ещё в субботу (6 августа. — Прим. ред.) уехали“.
Таким образом, семья из вирусного видео покинула Крым за три дня до взрывов, и их отъезд никак не был связан с происшествиями в Новофёдоровке 9 августа. Скорее всего, заблуждение возникло из-за времени появления видео в интернете, которое совпало с многочисленными сообщениями о российских туристах, спешно покидающих Крым после взрывов.
Итог: Неправда