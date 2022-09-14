Правда ли, что туристка из вирусного видео „Вообще не хочу уезжать из Крыма“ покинула его из-за взрывов?

В начале августа ролик с плачущей женщиной разошёлся по соцсетям, стал хитом TikTok и YouTube. Фраза стала популярным мемом и даже появилась на сувенирной продукции. По распространённой в Сети версии, российская семья была вынуждена уехать из Крыма после взрывов на полуострове 9 августа. Комик и актёр Юрий Великий снял пародию на видео, в которой он от лица российской туристки возмущается: „Ну ладно, мы бомбим Украину из Крыма, но зачем бомбить в ответ?“ Украинское СМИ „УНИАН“ в своём репортаже о взрывах в Крыму показало популярный видеоклип и прокомментировало: „На такой экстрим туристы не подписывались, поэтому многие начали покидать полуостров“. „Обозреватель“ написал: „Россиянка устроила истерику из-за взрывов в Крыму и пожаловалась, что не хочет уезжать“. В Twitter тоже распространилась версия о том, что именно взрывы стали причиной прерванного отпуска. Один из пользователей написал: „Россиянка не хочет уезжать из оккупированного Россией украинского полуострова после Новофёдоровки (село в Крыму. — Прим. ред.)“.

9 августа в Крыму прогремела серия мощных взрывов. По утверждению Минобороны РФ, причиной стала детонация авиационных боеприпасов на военном аэродроме Саки вблизи села Новофёдоровка. По словам очевидцев, взрывная волна дошла до курортов Евпатории, расположенных в 15–20 км от места взрывов. В интернете появились видео бегущих с пляжей туристов на фоне столбов чёрного дыма. СМИ написали о массовых выселениях из пансионатов и многочасовых пробках в сторону России из-за туристов, покидающих полуостров.

Среди подобных сообщений появился и видеоролик с россиянкой, которая плачет и рассказывает, как ей классно жилось в Алуште. Как выяснил портал Memepedia, женщину зовут Светлана Логинова, вместе с мужем Константином она ведёт YouTube-канал „Супермуж». Там и появилось оригинальное десятиминутное видео, которое быстро набрало популярность в соцсетях в виде коротких клипов и музыкальных ремиксов.