Калории здесь не считают, так как наслаждаются жизнью: топ-8 лучших кафе в Старом городе, Ротерманни и Теллискиви

Работники заведения говорят, что калории здесь не считают, так как наслаждаются жизнью. Кстати, именно здесь рекомендую попробовать горячий шоколад. Его тут 3 вида: Pierre’I, Vana Tallinn и Ну American. Цена 8,5 евро за XL чашку) Ну и обязательно рассмотрите внимательно интерьер кофейни – здесь огромное количество старинных безделушек, мебели, посуды и т. д. Также на полках в кафе стоят 40 исписанных книг отзывов, оформленных как собрание сочинений Оноре де Бальзака. На входе – всегда лежит открытой книга отзывов, и я конечно же написала свой.

Кофейня находится в Старом городе на улице Vene 6. Это не просто кофейня, но еще и шоколадный дом, где можно побаловать себя вкуснейшими шоколадными конфетами и трюфелями! Место привлекло меня, прежде всего очень милым двориком и настоящей французской атмосферой. Отличный кофе – 15 вариантов приготовления: Espresso, Espresso Doppio, Macchiato, Latte, Cappuccino, Irish coffee, Amaretto coffee, Mocha, Iced coffee, Vana Tallinn coffee, latte caramello. Можно заказать с обычным молоком и соевым. Цена от 2,5 евро до 10,5 евро за Irish, Vana Tallinn и Amaretto.. Также огромный выбор рассыпного чая и трюфели – их тут более 15 сортов. При этом ассортимент постоянно меняется, но есть и определенные вкусы, которые доступны каждый день. Это трюфели - Chilli, Marc de Champagne, Vana Tallinn, Toscana Päike, Maruccia, Framboise, Mela. Цена за один трюфель от 2 до 3,5 евро.

Как и обещала в предыдущем гастроблоге – собрала для вас восемь, на мой взгляд, наилучших кафе в Таллинне. Конечно же, их намного больше, но написать сразу обо всех невозможно. Именно поэтому выбрала самые-самые, которые очень приглянулись мне по интерьеру, атмосфере, обслуживанию, ассортименту кофе и десертов. Большинство из них находится в Старом городе, одно в районе Ротерманни и одно в Теллискиви. Две кофейни я регулярно посещаю в торговых центрах Kristiine и Ülemiste, а также на рынке Balti Jaama turg.

2. Café Maiasmokk (Pikk 16)

В эту кофейню я попала сразу по своему приезду в Таллинн. Пошла гулять в Старый город и конечно же вышла на улицу Pikk, на которой находится российское посольство. Тогда акции в поддержку Украины проходили регулярно у посольства России – это место было знаковым, и все украинцы приходили сюда высказать слова протеста.

В марте было достаточно холодно, и я решила зайти погреться в ближайшее кафе. Прямо напротив был Maiasmokk, как потом оказалось, одно из самых старинных кафе в городе, появившееся здесь в 1864 году. В переводе на русский, название кафе означает „лакомка“, и здесь действительно неимоверное количество вкуснейших булочек, пирожных, пирожков, тортов, а также конфет ручной работы, которые делаются прямо на месте. Цена за один десерт в районе 5 евро. Мой любимый здесь - Curo-Berry roll – 5,50 за один кусочек. Также здесь прекрасная Павлова за 5 евро, Тирамису за 5,50 евро, корзинка с маракуевым кремом и клубникой за 5,70 евро и вкуснейшее печенье Бисквит Maiasmokk - 3,20 евро за 100 грамм.

А еще в этом кафе есть Марципановая комната, где можно познакомиться с историей производства марципана, и конечно же марципаны продаются в самом кафе по цене от 3 евро за одну конфету. Кофе – 12 вариантов приготовления: Latte – 4 евро, Kohv suur – 3,50 евро, Kohv vaike – 2,50 евро, Cappuccino – 3,50 евро. Я брала здесь Latte и к нему рюмочку ликера Vana Tallinn – поверьте, это очень вкусно сочетается, а еще бодрит и поднимает настроение. Самый дорогой кофе - Iiri kohv 8,0 евро и Maiasmoka kohv – 8,0 евро. Что представляет собой последний - не знаю, но это повод прийти сюда еще раз и насладиться старинной атмосферой кафе, которая совсем не изменилась еще с тех давних времен!

3. Kehrwieder (Saiakang 1)