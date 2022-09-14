Калории здесь не считают, так как наслаждаются жизнью: топ-8 лучших кафе в Старом городе, Ротерманни и Теллискиви
Киевский ресторанный блогер Инна Гордиенко продолжает обозревать кафе и рестораны Таллинна. Сегодня Инна поделилась с вами своим личным списком лучших кофеен столицы.
Как и обещала в предыдущем гастроблоге – собрала для вас восемь, на мой взгляд, наилучших кафе в Таллинне. Конечно же, их намного больше, но написать сразу обо всех невозможно. Именно поэтому выбрала самые-самые, которые очень приглянулись мне по интерьеру, атмосфере, обслуживанию, ассортименту кофе и десертов. Большинство из них находится в Старом городе, одно в районе Ротерманни и одно в Теллискиви. Две кофейни я регулярно посещаю в торговых центрах Kristiine и Ülemiste, а также на рынке Balti Jaama turg.
Вашему вниманию моя лучшая восьмерка!
1. Chocolate de Pierre (Vene 6)
Кофейня находится в Старом городе на улице Vene 6. Это не просто кофейня, но еще и шоколадный дом, где можно побаловать себя вкуснейшими шоколадными конфетами и трюфелями! Место привлекло меня, прежде всего очень милым двориком и настоящей французской атмосферой. Отличный кофе – 15 вариантов приготовления: Espresso, Espresso Doppio, Macchiato, Latte, Cappuccino, Irish coffee, Amaretto coffee, Mocha, Iced coffee, Vana Tallinn coffee, latte caramello. Можно заказать с обычным молоком и соевым. Цена от 2,5 евро до 10,5 евро за Irish, Vana Tallinn и Amaretto.. Также огромный выбор рассыпного чая и трюфели – их тут более 15 сортов. При этом ассортимент постоянно меняется, но есть и определенные вкусы, которые доступны каждый день. Это трюфели - Chilli, Marc de Champagne, Vana Tallinn, Toscana Päike, Maruccia, Framboise, Mela. Цена за один трюфель от 2 до 3,5 евро.
Работники заведения говорят, что калории здесь не считают, так как наслаждаются жизнью. Кстати, именно здесь рекомендую попробовать горячий шоколад. Его тут 3 вида: Pierre’I, Vana Tallinn и Ну American. Цена 8,5 евро за XL чашку) Ну и обязательно рассмотрите внимательно интерьер кофейни – здесь огромное количество старинных безделушек, мебели, посуды и т. д. Также на полках в кафе стоят 40 исписанных книг отзывов, оформленных как собрание сочинений Оноре де Бальзака. На входе – всегда лежит открытой книга отзывов, и я конечно же написала свой.
2. Café Maiasmokk (Pikk 16)
В эту кофейню я попала сразу по своему приезду в Таллинн. Пошла гулять в Старый город и конечно же вышла на улицу Pikk, на которой находится российское посольство. Тогда акции в поддержку Украины проходили регулярно у посольства России – это место было знаковым, и все украинцы приходили сюда высказать слова протеста.
В марте было достаточно холодно, и я решила зайти погреться в ближайшее кафе. Прямо напротив был Maiasmokk, как потом оказалось, одно из самых старинных кафе в городе, появившееся здесь в 1864 году. В переводе на русский, название кафе означает „лакомка“, и здесь действительно неимоверное количество вкуснейших булочек, пирожных, пирожков, тортов, а также конфет ручной работы, которые делаются прямо на месте. Цена за один десерт в районе 5 евро. Мой любимый здесь - Curo-Berry roll – 5,50 за один кусочек. Также здесь прекрасная Павлова за 5 евро, Тирамису за 5,50 евро, корзинка с маракуевым кремом и клубникой за 5,70 евро и вкуснейшее печенье Бисквит Maiasmokk - 3,20 евро за 100 грамм.
А еще в этом кафе есть Марципановая комната, где можно познакомиться с историей производства марципана, и конечно же марципаны продаются в самом кафе по цене от 3 евро за одну конфету. Кофе – 12 вариантов приготовления: Latte – 4 евро, Kohv suur – 3,50 евро, Kohv vaike – 2,50 евро, Cappuccino – 3,50 евро. Я брала здесь Latte и к нему рюмочку ликера Vana Tallinn – поверьте, это очень вкусно сочетается, а еще бодрит и поднимает настроение. Самый дорогой кофе - Iiri kohv 8,0 евро и Maiasmoka kohv – 8,0 евро. Что представляет собой последний - не знаю, но это повод прийти сюда еще раз и насладиться старинной атмосферой кафе, которая совсем не изменилась еще с тех давних времен!
3. Kehrwieder (Saiakang 1)
Эта кофейня сразу за углом Ратушной площади однозначно привлечет ваше внимание, когда вы будете проходить мимо. На Saiakang 1 - на маленькой улочке, которая идет от Ратушной площади к улице Pikk, нет места более живописного. Ставни кафе разрисованы экстравагантными дамами, наслаждающимися распитием напитков. В этом семейном кафе сами обжаривают кофе и сами делают шоколад. Седовласый мужчина за барной стойкой, который является собственником заведения, сказал мне, что кофейня существует с конца 17 века и что обжарку кофе он делает несколько раз в неделю, а значит свежее кофе в городе не найти!
Я конечно же не сдержалась и купила упаковку кофе с кардамоном – цена всех расфасовок по 100 грамм – 4 евро. Кофе оказался просто великолепным, так что теперь мой путь будет часто лежать через Kehrwieder! В самом заведении можно выпить кофе на выбор – в меню 15 вариантов приготовления. Espresso, Americano – 3,80 евро, Latte, Cappuccino – 4,80 евро, Mocaccino – 5,50 евро. Интересный вариант Meekohv с медом и корицей - 4,80 евро и Korvitsavurtsiga Café Latte со слайсами тыквы за 6 евро.
Также привлекает внимание шоколад ручной работы - стоит 5 евро за большую плитку, и все десерты тоже выглядят аппетитно - по 4 евро за штуку любой на выбор.
4. Q Lounge (Harju 5)
Еще одно очень уютное и атмосферное кафе в старом городе находится прямо напротив церкви Нигулисте по улице Harju 5. Когда я впервые попала туда, была зима, мне показалось, что я нахожусь в одном из старинных львовских кафе. Здесь как-то все напоминало мне любимые заведения Львова.
Столики, покрытые скатертями, старое пианино, подсвечники, люстры, на входе обрамленное винтажное зеркало. Атмосфера домашнего уюта и тепла. Здесь отличный выбор десертов и кофе. Его в меню немного, но мой капучино был прекрасным и его сделали для меня на безлактозном молоке. Почти все по цене 3,50 евро, кроме Iiri kohv – 5,50 евро. Кстати, я не сразу поняла, что на эстонском это Irish coffee. Для тех, кто не знает, вот короткая история этого напитка.
Ирландский кофе был изобретен зимой 1943 года шеф-поваром Джо Шериданом в аэропорту Фойнс недалеко от Лимерика, Ирландия. Фойнс стал одним из крупнейших гражданских аэропортов Европы во время Второй мировой войны, а затем базой для трансатлантических рейсов, часто используемой как политиками, так и голливудскими звездами. Аэропорт обычно был просто промежуточной остановкой для более длительных рейсов, и часто пассажирам приходилось оставаться на ночь из-за погодных условий. И для обслуживания этих достойных пассажиров был создан новый ресторан. Однажды вечером самолету пришлось вернуться в Фойнс посреди пути.
Шеф-повар Джо Шеридан, сочувствуя задержавшимся, замерзшим и уставшим путешественникам, решил приготовить для них что-то особенное. История гласит, что воцарилась тишина, пока все наслаждались этой восхитительной смесью. Так появился, известный во всем мире кофе по-ирландски.
А еще в этом кафе продаются мои любимые сицилийские эклеры с кремом рикотта – 5 евро за штуку, и горячий шоколад – 4,5 евро.
5. Levier café Rotermann (Rotermanni 18-1)
Это кафе я открыла для себя в квартале Ротерманни и от души насладилась здесь десертами. Если вам нужен тортик для важного события – обязательно приезжайте сюда. Здесь их несколько видов, и выглядят все просто великолепно. Я попробовала пока один из них – с творожным кремом, легкой прослойкой бисквита и нежных сливок, а также клубники. Словами не передать, как это было вкусно!! Цена вопроса – 18 евро за 500 грамм. Кроме огромного количества десертов, здесь прекрасный выбор макарон (французское печенье из яичных белков, сахарной пудры, сахарного песка и молотого миндаля). Кофе был безумно вкусным, и что важно -Latte и Cappuccino можно заказать на растительном или безлактозном молоке. При этом не только кофе, но и все блюда имеют важные обозначения – для тех, кто употребляет безглютеновую, безлактозную, веганскую и вегетарианскую еду.
Для меня это самый предпочтительный вариант кофейни, потому что я не могу употреблять продукты, содержащие лактозу. Кстати, в этом плане в Эстонии все прекрасно, фактически везде есть альтернативный вариант подачи кофе с молоком.
В меню 10 вариантов приготовления кофе. Цена от 2,50 евро за Espresso до самого дорогого Matcha latte за 4,30 евро. Кстати здесь есть и Flat white - 3,80 евро, для любителей такого кофе. Кроме того, это не просто кофейня с десертами. В меню достаточно блюд, чтобы вкусно перекусить и в частности, позавтракать. Всевозможные каши, яичные с бураттой, трюфелем и ветчиной от 7,50 евро, голландские соленые мини-блинчики – 10,50 евро, кокосово-манговый пудинг – 6,50 евро, бутерброды с бураттой, ростбифом и авокадо – от 9,50 евро.
6. Кафе Fika ( Telliskivi 60a-1)
Это одна из самых популярных кофеен в Теллискиви. В переводе со шведского Fika означает перерыв на кофе и пирожные, но также имеет и более глубокий смысл: такие посиделки - лучшая форма социального взаимодействия. Поэтому здесь собираются большими компаниями и конечно же общаются. В меню 9 вариантов приготовления кофе: начиная от Espresso за 3 евро и заканчивая Latte за 3,50. Огромное количество разной выпечки – булочки с корицей – 3 евро, с хамоном и пармиджано – 3 евро, пирог с рикоттой тоже за 3 евро, банановый и шоколадный пирог за эту же цену и овсяное печенье за 2 евро. Кроме этого, есть боулы за 7,5 евро и различные вегетарианские сендвичи.
7. Ristikheina kohvik (Ristiku 57)
Отличная сетевая кофейня, которую советую посещать во время ваших походов за покупками в торговые центры. Здесь неимоверно вкусный кофе, замечательные десерты и прекрасное обслуживание. Кафе имеет 4 точки в Таллинне – в Pelgulinna на углу улицы Ristiku и Timuti, в Balti Jaama Turg, Kristiine keskus и Ülemiste Keskus. Я чаще всего хожу в это кафе, когда бываю в торговом центре Kristiine. И даже недавно проводила там интервью – потому что уютно, помещение соединяется с книжным магазином. Но при этом имейте в виду, что если в Kristiine и Balti Jaama Turg это только пирожные и кофе, то в кафе Pelgulinna и Ülemiste предлагается грандиозное меню завтрака и обеда a la carte (в ближайшее время напишу вам о местах, где можно недорого пообедать, в том числе о бизнес-ланчах).
Здесь, как и в Ливьер кафе в Ротерманни, отличные, даже шикарные, торты, которыми можно полакомиться на месте или взять с собой. Я уточнила - делают торты и под заказ – любого размера и с той начинкой, которую вы пожелаете. Правда, цена килограммового тортика обойдется где-то в 30 евро и больше. Кусочек тортика на месте стоит от 4,0 до 4,8 евро. В меню на выбор 12 вариантов приготовления кофе – от обычного Espresso или Americano за 2,7 евро до Matcha jaakohv за 4,5 евро. Кстати, последний вариант – это очень вкусно, особенно летом, когда жарко и горячий кофе просто не заходит). И кстати, здесь с меня не взяли дополнительную плату за безлактозное молоко – мой латте стоил так же как обычный – 3 евро.
8. Gourmet Club (Arsenal keskus)
В это кафе я забрела случайно, когда прогуливалась Arsenal keskus и очень захотелось вкусного кофе. Увидела прекрасную витрину с тортиками - и сразу туда. И каким же было мое удивление, когда я увидела, подойдя ближе, что прямо на меня смотрит Киевский торт! Не попробовать было невозможно. Конечно же, он отличался от настоящего, но был максимально приближен по своим вкусовым качествам к моему любимому Киевскому тортику. Ореховый слой масла, правильное безе. Орехи правда не кешью и не лесные, я не распробовала какие. Но оказывается, не беда – теперь этот торт можно купить в торговом центре Stockmann.
На самом деле, продукцию Гурме, и это не только пирожные и тортики, можно купить в разных торговых центрах Таллинна. Оказывается, история Гурме началась со столичного ресторана Vertigo, который был излюбленным местом светской и деловой элиты. В 2011 году ресторан закрылся, но деликатесы, созданные именитым шеф-поваром, продолжали жить и вскоре стали называться Клубом гурманов. Из ресторанного меню они просто перекочевали на прилавки магазинов. Но попить кофе – 5 вариантов от 2 евро за Espresso до 3,20 за Flat white и насладиться изысканной едой можно до сих пор Арсенале. Это всевозможные кондитерские изделия – пирожные и тортики по цене от 2,90 до 3,60 евро, 10 видов пиццы от 7,90 до 10,90 евро, салат цезарь- 8,50, паста карбонара – 9,90 евро, ризотто с грибами за 10,90 евро.