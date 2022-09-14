Все бросать и прыгать друг с другом в постель: о чем новый швейцарский фильм „99 месяцев“?

И таких фильмов мы тоже видели уже некоторое количество, тезис Борхеса об ограниченном количестве историй подтверждается и для кино тоже. Хотя, в сущности, а уж в кино-то особенно, гораздо важнее, „как“, чем „что“. И Яну Гассману, скорее, это „как“ удалось.

Его „99 месяцев“ (вот удивительно, откуда взялся этот стандарт – называть фильмы про секс какими-то временными отрезками, например, „Девять с половиной недель“, „365 дней“ и так далее – что это должно символизировать?) – это фильм про страсть. Страсть довольно деструктивную, такую, которая сносит на своём пути всё, ничего особенного взамен не предлагая. Востребованная молодая учёная Бинья (Валентина ди Паче) – девушка интеллигентная, целеустремлённая и знающая, чего она хочет от жизни и как будет развиваться её карьера. Не пойми кто Франк (Доминик Фелльманн) болтается по жизни, как говно в проруби, и, кажется, не имеет никаких представлений о своём будущем.

И вот их случайно сводят судьба и режиссёр фильма для того, чтобы доказать справедливость ещё одного расхожего выражения – если хочешь насмешить бога, расскажи ему о своих планах. Бинью и Франка не связывает вообще ничего, кроме секса. Постепенно страсть, кажется, перерастает в привязанность, а там и до любви недалеко. Потом Бинья понимает, что Франк тянет её на дно, и никакой научной карьеры ей с этими отношениями, видимо, не светит (я, конечно, проецирую, в самом фильме это совсем не очевидно), и сваливает от него подальше. Чтобы, по истечении какого-то количества времени, каждый раз разного, снова столкнуться с ним и понять, что поделать ничего нельзя, надо стремительно всё бросать и прыгать друг с другом в постель, потому что иначе жизни нет.

И эти качели, насколько мы понимаем из фильма, будут продолжаться всю жизнь, разбивая головы других людей, случайно попавших под амплитуду их колебаний, ломая поочерёдные браки героев – потому что совершенно неважно, что произошло в промежутках между их встречами – они друг друга хотят, и „хотят“ здесь – слово ключевое.