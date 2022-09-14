Сборная Греции в четвёртый раз подряд не смогла пройти дальше 1/4 финала Евробаскета

Греция в четвёртый раз подряд не смогла пройти дальше стадии 1/4 финала. На Евробаскете в 2017 году греки уступили сборной России — 69:74. В 2015 году национальную команду Греции остановила в четвертьфинале сборная Испании, выиграв со счётом 73:71. За два года до этого греки не пробились в плей-офф, пишет Чемпионат.