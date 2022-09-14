„Отпустишь провода - тебе конец“. Жители Балаклеи рассказывают о пытках в период оккупации

Артем, житель города Балаклея в Харьковской области, рассказал Би-би-си, что провел в плену у россиян более 40 дней, и его пытали электричеством.

Балаклея была освобождена 8 сентября, после боле полугода оккупации российской армией.

Самые жуткие вещи творились в здании местной полиции, где разместились российские войска. Артем говорит, что из соседних камер он слышал, как другие заключенные кричали от боли и ужаса. При этом, по его словам, россияне явно позаботились о том, чтобы крики были хорошо слышны остальным, поскольку в здании была отключена шумная система вентиляции. „Они ее выключили, чтобы все могли слышать, как кричат люди, когда их пытают током, - говорит Артем. - С некоторыми заключенными это делали через день. Даже женщин пытали“.

Артему тоже пришлось пережить пытку током - но только один раз. „Меня заставили взять в руки два провода, - рассказал он. - Там был электрогенератор. Чем быстрее он крутился, тем больше было напряжение. Они сказали: „Отпустишь провода - тебе конец“. Потом стали задавать вопросы. Сказали, что я вру - и генератор завертелся быстрее, так что напряжение росло“.

Как рассказал нам Артем, его задержали после того, как россияне нашли у него фотографию брата - служащего ВСУ - в военной форме. Еще одного жителя Балаклеи, по словам Артема, задержали на 25 дней просто за то, что дома у него нашли украинский флаг.

Директор местной школы по имени Татьяна, которая провела в полицейском участке трое суток, говорит, что тоже слышала крики, раздающиеся из других камер.

На стене одной из этих камер мы нашли текст молитвы „Отче наш“ и пометки о том, сколько дней прошло в заключении. По данным украинской полиции, в камерах, рассчитанных на двоих, оккупационные власти держали до восьми человек. Как говорят полицейские, во время полугодовой оккупации люди старались лишний раз не подходить к зданию, чтобы их не схватили российские военные.

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