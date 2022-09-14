Остывшие батареи и холодная вода? Этой осенью и зимой Эстонию ждет энергетический шок. Как правительство ищет возможности сэкономить(23)
Осенью и зимой цены на энергоносители возьмут свое, в этом сомневаться уже не приходится. Правительство попытается это каким-то образом компенсировать и сейчас разрабатывает планы экономии. Совсем скоро станет известно, до какой температуры можно будет прогревать помещения.
Например, в госучреждениях максимальную температуру могут ограничить 21 градусом Цельсия. Горячая вода останется только в кухнях, в туалетах мыть руки придется холодной водой.
И это не взятые с потолка фантазии об энергосбережении, а идеи, которые действительно обсуждает кабинет министров. Правительство планирует собрать целый список рекомендаций о способах экономии энергии в государственных учреждениях.
И хотя некоторые идеи и могут показаться смешными, людям уже не до смеха. Этой осенью и зимой Эстонию ждет настоящий энергетический шок. А надеяться на теплую зиму в нашей стране - это самообман.
Какой бы ни была погода, отопление дорожает, газ дорожает, может подорожать и без того дорогое электричество, цены на нефть тоже не отличаются стабильностью. Возникает вполне закономерный вопрос - хватит ли нам электричества и газа - особенно если россияне окончательно перекроют газовый кран: то есть сделают то, что уже случилось с „Северным потоком-1“, который сейчас „находится в ремонте“.