„Отмена соглашения об упрощении визового режима между ЕС и РФ оправдана, но недостаточна“: Санна Марин выступила в Европарламенте

Несмотря на мрачное настоящее, у Европы есть надежда на лучшее будущее. В этом заключается послание премьер-министра Санны Марин (СДП) к членам Европейского парламента. Помимо прочего, надежду вселяет быстро развивающееся контрнаступление Украины.

– Украина выиграет войну при нашей поддержке. Другого варианта нет. В наших сердцах она уже победила, – сказала Марин.

Премьер отметила, что Европа и весь Запад действуют решительно сплоченно в поддержку Украины. Однако единство также необходимо для решения энергетического кризиса, вызванного Россией.

– Мы должны обеспечить доступность энергии по всей Европе и быть готовыми принять исключительные меры для снижения цен на энергоносители.

Препирательства между странами-членами играют на руку России, считает Марин.

– Внутренне расколотый ЕС – это слабый ЕС, а именно этого хочет Россия.

Жертвы, принесенные странами Евросоюза, также нельзя сравнивать с борьбой украинцев.

– Когда мы считаем стоимость войны в евро, украинцы считают стоимость в человеческих жизнях.

Глава кабмина назвала действия России недальновидными.

– Россия уничтожает собственную экономику и свое будущее войной. Мы потеряли доверие к России, и даже если война закончится сегодня, доверие вернется нескоро.

„Неправильно, что российские туристы свободно путешествуют по Европе, когда армия РФ убивает украинцев“

Марин также прокомментировала дебаты по поводу виз для россиян. По ее словам, выдача виз должна быть строго ограничена.

– Отмена соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией в этой ситуации оправдана, но сама по себе недостаточна.

Премьер-министр вновь подчеркнула, что готова ужесточить санкции против России.

– Чем сильнее будет воздействие санкций, тем дороже России будет обходиться продолжение войны. Санкции также должны ощущаться в повседневной жизни простых россиян. Неправильно, что российские туристы свободно путешествуют по Европе, когда армия РФ убивает украинских граждан.

Выступление Марин в парламенте было частью серии дебатов „Это Европа“, в ходе которых лидеры ЕС обсуждают ситуацию в Европейском Союзе и предстоящие задачи.