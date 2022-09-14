Бывший президент Латвии был гомосексуалом? Что стало известно из рассекреченного архивного документа

В поисках истины

В мемуарах современников, опубликованных в эмиграции после Второй мировой войны, центральной темой, касающейся здоровья Улманиса, была операция, которую он перенес в 1933 году. Официально в то время об этом ничего не было известно, политик тщательно скрывал информацию о состоянии своего здоровья.

Журналист Жанис Унамс, который в 1974 году опубликовал обширное исследование переворота 15 мая в эмигрантской газете „Austrālijas Latvietis“, попытался собрать крупицы информации о здоровье Улманиса. В этом исследовании Унамс пытался доказать, что осенью 1933 года Улманис не отправился, как сообщалось в газетах, в Германию, а восстанавливался после операции в Риге. Хотя историк Айварс Странга в своем исследовании „ЛСДРП и переворот 15 мая 1934 года“ подчеркивает, что Улманис действительно ездил в Германию и что этому есть документальные подтверждения, перед этой поездкой, в октябре 1933 года, он перенес серьезную операцию.

В поисках истины Унамс переписывался с Арведсом Алкснисом, врачом, принимавшим участие в операции Улманиса и переехавшим в США после Второй мировой войны. Алкснис ответил Унасу в коротком письме: „Я решил ничего не скрывать об операции Улманиса и его физическом здоровье. Все, что я знаю, я передам в запечатанном конверте в центральные латвийские организации для того, чтобы эта информация была обнародована позднее. Я думаю, что сейчас слишком рано обсуждать этот вопрос“.