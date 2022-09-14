Бывший президент Латвии был гомосексуалом? Что стало известно из рассекреченного архивного документа(2)
Чем крупнее личность, тем больше сплетен, легенд и вымышленных историй с ней связано. Карлис Улманис, латвийский политик, установивший в межвоенной Латвии диктатуру — не исключение. Упал пахом на вилы, тайно лечил геморрой, выбрал в любовники своего личного секретаря Яниса Рудумса… Эти „желтые“ истории обрели популярность еще во времена Первой республики. Почти все эти слухи не имеют под собой реальной основы, однако узнать об истинном положении дел мы смогли только сейчас. Delfi публикует эксклюзивный документ из архивов Гуверовского института США, к которому до сих пор у историков не было доступа.
В поисках истины
В мемуарах современников, опубликованных в эмиграции после Второй мировой войны, центральной темой, касающейся здоровья Улманиса, была операция, которую он перенес в 1933 году. Официально в то время об этом ничего не было известно, политик тщательно скрывал информацию о состоянии своего здоровья.
Журналист Жанис Унамс, который в 1974 году опубликовал обширное исследование переворота 15 мая в эмигрантской газете „Austrālijas Latvietis“, попытался собрать крупицы информации о здоровье Улманиса. В этом исследовании Унамс пытался доказать, что осенью 1933 года Улманис не отправился, как сообщалось в газетах, в Германию, а восстанавливался после операции в Риге. Хотя историк Айварс Странга в своем исследовании „ЛСДРП и переворот 15 мая 1934 года“ подчеркивает, что Улманис действительно ездил в Германию и что этому есть документальные подтверждения, перед этой поездкой, в октябре 1933 года, он перенес серьезную операцию.