МНЕНИЕ | „Банк крови полон“. Как мы провели первые часы войны

С мужем мы познакомились в 2018 году накануне моего дня рождения. Мы праздновали его вдвоём, сходив в оперу и в маленький ресторанчик. Ужиная, Миша потянулся к бокалу вина, и в этот момент у него зазвонил телефон. Он побледнел, отодвинув бокал. Спросил, как я смотрю на то, если сейчас вместо праздничного ужина мы поедем в центр переливания крови. Так я узнала, что у моего будущего мужа редкая группа крови. Четвёртая отрицательная.

Регулярно, раз в три-четыре месяца ему звонили волонтеры, врачи и родители маленьких детей, которым срочно нужен был донор крови. Для тех, кто не сильно разбирается в этой теме, объясню, что иметь ту же самую группу крови — недостаточно, нужно ещё совпасть по ряду показателей в ее анализе. То есть в критичной ситуации врачи пытаются найти несколько потенциальных доноров, чтобы хоть один из них был пригоден. Мишу выбирали почти каждый раз.