МНЕНИЕ | „Банк крови полон“. Как мы провели первые часы войны
В первые часы войны мы с мужем пошли в центр переливания крови. В тот самый, в котором столько раз бывали ранее. Было около девяти утра. Мы увидели огромную очередь (старшее поколение шутило: „как в мавзолей“) - украинская журналистка Анне Быкова, живаущая в Эстонии, делится воспоминаниями о том, как прошли первые часы войны для нее и сотен других украинцев.
С мужем мы познакомились в 2018 году накануне моего дня рождения. Мы праздновали его вдвоём, сходив в оперу и в маленький ресторанчик. Ужиная, Миша потянулся к бокалу вина, и в этот момент у него зазвонил телефон. Он побледнел, отодвинув бокал. Спросил, как я смотрю на то, если сейчас вместо праздничного ужина мы поедем в центр переливания крови. Так я узнала, что у моего будущего мужа редкая группа крови. Четвёртая отрицательная.