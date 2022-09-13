Мнение
13.09.2022, 14:00

МНЕНИЕ | „Банк крови полон“. Как мы провели первые часы войны

 
Анне Быкова
украинская журналистка, беженка
Сдача крови в городе Днепр, 25.02.2022
Сдача крови в городе Днепр, 25.02.2022
ФОТО: Serhii Hudak | Scanpix/SIPA

В первые часы войны мы с мужем пошли в центр переливания крови. В тот самый, в котором столько раз бывали ранее. Было около девяти утра. Мы увидели огромную очередь (старшее поколение шутило: „как в мавзолей“) - украинская журналистка Анне Быкова, живаущая в Эстонии, делится воспоминаниями о том, как прошли первые часы войны для нее и сотен других украинцев.

С мужем мы познакомились в 2018 году накануне моего дня рождения. Мы праздновали его вдвоём, сходив в оперу и в маленький ресторанчик. Ужиная, Миша потянулся к бокалу вина, и в этот момент у него зазвонил телефон. Он побледнел, отодвинув бокал. Спросил, как я смотрю на то, если сейчас вместо праздничного ужина мы поедем в центр переливания крови. Так я узнала, что у моего будущего мужа редкая группа крови. Четвёртая отрицательная.

Регулярно, раз в три-четыре месяца ему звонили волонтеры, врачи и родители маленьких детей, которым срочно нужен был донор крови. Для тех, кто не сильно разбирается в этой теме, объясню, что иметь ту же самую группу крови — недостаточно, нужно ещё совпасть по ряду показателей в ее анализе. То есть в критичной ситуации врачи пытаются найти несколько потенциальных доноров, чтобы хоть один из них был пригоден. Мишу выбирали почти каждый раз.

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