Мнение
13.09.2022, 11:29

МНЕНИЕ | Владимир Путин мёртв

 (159)
Артем Дмитриев
гражданский активист, урбанист, социал-демократ
Артем Дмитриев
Артем Дмитриев
ФОТО: Личный архив автора

Мы видим крах не просто личности Путина, но и „русского мира“, который он пытался навязать окружающим. Даже самые пророссийские силы, вроде Центристской партии, которые еще недавно имели договор о сотрудничестве с „Единой Россией“, сегодня всеми возможными силами открещиваются от всего русского и выгоняют публичных пророссийских политиков из партии, пишет в своей колонке для RusDelfi гражданский активист Артем Дмитриев.

Начавшееся на прошлой неделе массированное наступление вооруженных сил Украины на Харьковском направлении не просто поворотный момент в истории войны в Украине, это исторический момент в развитии Европы XXI века.

Сегодня мы впервые за 20 лет видим, как российская политика выбралась из кабинетов кремлевских политтехнологов в реальный мир, который больше не получается фальсифицировать. Дальнейшая судьба российской верхушки напрямую зависит от того, что происходит на фронте. Еще в начале марта, когда российское наступление заглохло, стало понятно, что это приблизило кончину путинского режима, но сегодня, когда российские военные бегут быстрее, чем украинские наступают, становится понятно, что путинский режим закончился.

Оставить комментарий Читать комментарии (159)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии