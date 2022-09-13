13.09.2022, 11:29
МНЕНИЕ | Владимир Путин мёртв(159)
ФОТО: Личный архив автора
Мы видим крах не просто личности Путина, но и „русского мира“, который он пытался навязать окружающим. Даже самые пророссийские силы, вроде Центристской партии, которые еще недавно имели договор о сотрудничестве с „Единой Россией“, сегодня всеми возможными силами открещиваются от всего русского и выгоняют публичных пророссийских политиков из партии, пишет в своей колонке для RusDelfi гражданский активист Артем Дмитриев.