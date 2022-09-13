МНЕНИЕ | Владимир Путин мёртв

Начавшееся на прошлой неделе массированное наступление вооруженных сил Украины на Харьковском направлении не просто поворотный момент в истории войны в Украине, это исторический момент в развитии Европы XXI века.

Сегодня мы впервые за 20 лет видим, как российская политика выбралась из кабинетов кремлевских политтехнологов в реальный мир, который больше не получается фальсифицировать. Дальнейшая судьба российской верхушки напрямую зависит от того, что происходит на фронте. Еще в начале марта, когда российское наступление заглохло, стало понятно, что это приблизило кончину путинского режима, но сегодня, когда российские военные бегут быстрее, чем украинские наступают, становится понятно, что путинский режим закончился.