Юные эстонские хоккеисты привезли бронзу с турнира в Кыргызстане: пожалуй, лучшая поездка!

„Это уникальный случай, ведь не у всех ребят есть возможность выезжать за границу, а теперь команды могут сыграть с хоккеистами такого уровня, - сказала вице-президент Федерации хоккея Киргизской Республики, организатор турнира Асель Абдыгулова. - Будет подписан меморандум о сотрудничестве с этими странами. Он будет затрагивать обширные сферы, в том числе и судейство. И я уверена, что уровень интереса к хоккею возрастет в разы!“

Корреспондент Delfi Евгений Грибовский пообщался с тренером хоккейного клуба „Эверест“ Анатолием Дубковым, который и вывез своих воспитанников на этот турнир. Команда заняла почетное третье место в возрастной группе ребят до 10 лет.

Что можете сказать о поездке в Кыргызстан?

Это, наверное, лучшая поездка в моей истории была.

Почему нужно ехать играть в Кыргызстан, а не, например, в соседние Латвию и Финляндию?

Потому что соседние Латвия и Финляндия к турнирам относятся сквозь рукава, особенно к эстонцам. А когда ты приезжаешь в Кыргызстан, тебя носят на руках. Это проявляется во всяких мелочах. Нас встречала делегация, заказан хороший автобус, впереди с мигалками ехала милиция. Я приехал на день раньше, меня также встретил сопровождающий, весь турнир он был рядом, любой вопрос решался немедленно.

Как вообще пришла идея поехать на этот турнир?

Хоккейный мир настолько маленький, вы себе даже не представляете, насколько. Если ты всю жизнь занимаешься хоккеем, то появляется очень много друзей: с кем ты играл, тренеры, руководство...Позвонили друзья, предложили. Вышел на вице-президента федерации хоккея Кыргызстана, мы с ней обговорили нюансы, она помогла с билетами и со всеми делами.

Какой уровень у ребят был?