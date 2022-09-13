Юные эстонские хоккеисты привезли бронзу с турнира в Кыргызстане: пожалуй, лучшая поездка!
С 25 августа по 5 сентября в Бишкеке на городском катке „Бишкек Арена“ прошел Кубок Президента Кыргызской Республики по хоккею. Турнир прошел в трех возрастных категориях, всего было 20 команд из восьми стран: США, Румынии, Турции, Латвии, Эстонии, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана.
„Это уникальный случай, ведь не у всех ребят есть возможность выезжать за границу, а теперь команды могут сыграть с хоккеистами такого уровня, - сказала вице-президент Федерации хоккея Киргизской Республики, организатор турнира Асель Абдыгулова. - Будет подписан меморандум о сотрудничестве с этими странами. Он будет затрагивать обширные сферы, в том числе и судейство. И я уверена, что уровень интереса к хоккею возрастет в разы!“
Корреспондент Delfi Евгений Грибовский пообщался с тренером хоккейного клуба „Эверест“ Анатолием Дубковым, который и вывез своих воспитанников на этот турнир. Команда заняла почетное третье место в возрастной группе ребят до 10 лет.
Что можете сказать о поездке в Кыргызстан?
Это, наверное, лучшая поездка в моей истории была.
Почему нужно ехать играть в Кыргызстан, а не, например, в соседние Латвию и Финляндию?
Потому что соседние Латвия и Финляндия к турнирам относятся сквозь рукава, особенно к эстонцам. А когда ты приезжаешь в Кыргызстан, тебя носят на руках. Это проявляется во всяких мелочах. Нас встречала делегация, заказан хороший автобус, впереди с мигалками ехала милиция. Я приехал на день раньше, меня также встретил сопровождающий, весь турнир он был рядом, любой вопрос решался немедленно.
Как вообще пришла идея поехать на этот турнир?
Хоккейный мир настолько маленький, вы себе даже не представляете, насколько. Если ты всю жизнь занимаешься хоккеем, то появляется очень много друзей: с кем ты играл, тренеры, руководство...Позвонили друзья, предложили. Вышел на вице-президента федерации хоккея Кыргызстана, мы с ней обговорили нюансы, она помогла с билетами и со всеми делами.
Какой уровень у ребят был?
Ну, Латвия заняла последнее место в двух возрастах. Это не первые команды, скорее всего, но в целом, это показатель. Тренеры ездят по всему миру, обучают детей, поэтому в детском хоккее не так важно, из какой ты страны. Чем старше ты становишься, тем выше уровень чемпионата и выше уровень хоккеиста. А в детском можно хоть куда ехать. Была даже команда из Америки, они сотрудничают, ездят. Этот турнир проводится уже несколько лет. Только его статус поменялся - если раньше это был турнир на призы мэра, то теперь - на призы президента. Т.е теперь это турнир на высшем уровне. Мы были и в Латвии, и в Финляндии, но это не очень интересно. А вот в Кыргызстане я, например, еще сам до этого не был. Такие поездки интересны сами по себе, чтобы дети помимо хоккея что-то увидели, посмотрели мир.
Если не секрет, в какую сумму обошлась поездка?
Ребенку обошлась поездка в 200 евро. Но детям помогли спонсоры немножко. Для родителей - порядка 600 евро. Дорогой сам перелет, а на месте все дешево.
Как собирали команду на эту поездку?
Предложили сначала ребятам из своего клуба в Кохтла-Ярве, потом поспрашивали тренеров и дали возможность ребятам и из других городов. В итоге были хоккеисты из Кохтла-Ярве, Нарвы, Тарту и Таллинна.
У детей космические впечатления. Ладно у детей, родители все в восторге! Все было шикарно. Мы же на таком ранчо жили, с нами в гостинице были ламы, лошади, страусы... Дети первым делом утром бежали кормить животных: „Мой козел, мой страус, моя лошадь...“ Лично меня очень сильно удивили люди в Кыргызстане: настолько добрые, настолько отзывчивые, настолько приветливые. За 7 дней ни одного случая негатива не встретил никто.
Есть ли планы еще туда поехать?
Я стараюсь разнообразить, чтобы не каждый раз в одну страну. Мы познакомились с ребятами из Узбекистана. Они зовут к себе: „у нас будет все то же самое, только лучше“. Теперь рассматриваем соседнюю страну. Но, возможно, и в Кыргызстан еще съездим. Посмотрим. Но в ближайших планах - чемпионат Эстонии. Большие поездки возможны только в рождественские каникулы или уже в конце сезона.
Результаты турнира в трёх возрастных категориях:
U-10:
„Рахимжан“ (Казахстан)
„Медведи“ (Казахстан)
„Эверест“ (Эстония)
U-12:
„Эсмарк Старс“ (США)
„Дунаря Галац“ (Румыния)
„Алга“ (Кыргызстан)
U-14:
„Tashkent Select“ (Узбекистан)
„Бузадам“ (Турция)
„Рахимжан“ (Казахстан).
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