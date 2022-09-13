Скандальное расставание футболиста с красоткой-женой после 17 лет брака: она изменяла ему с его же тренером
Франческо Тотти — культовая фигура в истории итальянского футбола. Легендарный футболист завершил карьеру в „Роме“ еще 5 лет назад, а на днях шокировал всех откровенным интервью изданию Corriere Della Serra. Там он рассказал об измене жены, депрессии и новой пассии, которая помогла ему пережить тяжелое время.
Новость о разводе с Илари Блази, с которой футболист прожил в браке 17 лет, появилась еще в середине июля: „К сожалению, наши отношения завершены. Я пытался преодолеть кризис, но понимаю, что расставания, пускай оно и будет болезненным, не избежать. Я продолжу вместе с Илари заниматься воспитанием трех наших прекрасных детей и всегда с большим уважением буду относиться к ней. Процесс расставания останется частным делом, никаких дальнейших заявлений на этот счет от меня не будет. Призываю всех уважать частную жизнь моей семьи“.
Спустя пару месяцев Тотти все же не сдержался и в деталях рассказал о разрыве отношений с женой. Но сначала он объяснил, что сподвигло его к откровенному интервью.
„Эта история для меня — не сплетни, которые разошлись в прессе. Это мои кровь и плоть. Она мешает мне жить, — признался Франческо. — Есть только три человека, которых я люблю больше себя: детей, которых я готов защищать во всем. И есть любовь, которая длилась 20 лет.
Я надеялся, что все закончится любым образом, но не так. Об этом говорили все кроме меня. Я сам не произнес ни слова — и сказал, что не буду говорить на эту тему. Но я прочитал слишком много глупостей и лжи. Некоторые даже заставили страдать моих детей. С меня хватит“.
Все началось в 2002-м, когда молодой Франческо увидел Илари по телевизору — она работала телеведущей и произвела на футболиста такое приятное впечатление, что ему сразу захотелось познакомиться с ней поближе. Тотти связался с Блази через ее сестру и пригласил девушку в бар на свидание. Именно с этого момента и началась их история любви.
Кстати, Илари не знала, что Франческо — футболист. Но со временем у них завязались серьезные отношения, а Блази стала регулярно посещать матчи „Ромы“ на „Стадио Олимпико“.
Уже в 2005-м пара сыграла свадьбу — ее посмотрели в прямом эфире больше миллиона человек. Со временем Тотти и Блази стали довольно известной парой в Италии. Илари родила ему трех прекрасных детей — сына Кристиана и дочек Шанель и Изабель. Казалось, после 20 лет отношений паре уже не грозил развод, но их союз все же оказался не таким уж и крепким.
По информации Corriere della Serra, полтора года назад Илари закрутила роман с личным тренером Тотти Кристиано Иовино. Источник утверждает, что она регулярно ездила к нему в Милан. А сам Франческо узнал об измене жены после того, как полез в ее телефон.
„В сентябре прошлого года до меня стали доходить слухи: „Смотрите, у Илари есть кто-то еще“. Я никогда не смотрел в телефон жены за 20 лет, что мы жили вместе, и она не проверяла меня. Но когда я получил предупреждения от разных людей, которым я доверяю, у меня возникли подозрения. Я посмотрел на ее мобильный телефон. И увидел, что там был человек, который выступал посредником между Илари и еще одним. Что-то вроде: увидимся в отеле“.
Тотти впал в жуткую депрессию, из-за которой не спал ночами. Он не знал, как пережить измену жены, пока не познакомился с девушкой по имени Ноэми.
„В прошлом ходили слухи, о ней и обо мне. Но это были слухи — сейчас есть доказательства. Это вогнало меня в депрессию. Я не мог спать. Я делал вид, что ничего не случилось, но я больше не был собой, я был кем-то другим, — утверждал Франческо. — Я выбрался из этого благодаря Ноэми. Раньше мы тусовались как друзья. Потом, после Нового года, это превратилось в роман. Илари встречалась с другими мужчинами до того, как родилась моя история с Ноэми“.
Кто такая Ноэми Бокки?
Новая девушка Тотти родилась и выросла в Риме. Она болеет за „Рому“ и познакомилась с Франческо на одном из турниров по падел-теннису. По информации Corriere dello Sport, экс-футболист встречается с 34-летней Бокки уже больше года. Ноэми увлекается флористическим дизайном. Ранее она уже состояла в браке, после которого у нее остались двое детей — 10-летняя дочь и 8-летний сын.
Источник - Sport24
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