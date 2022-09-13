Скандальное расставание футболиста с красоткой-женой после 17 лет брака: она изменяла ему с его же тренером

Новость о разводе с Илари Блази, с которой футболист прожил в браке 17 лет, появилась еще в середине июля: „К сожалению, наши отношения завершены. Я пытался преодолеть кризис, но понимаю, что расставания, пускай оно и будет болезненным, не избежать. Я продолжу вместе с Илари заниматься воспитанием трех наших прекрасных детей и всегда с большим уважением буду относиться к ней. Процесс расставания останется частным делом, никаких дальнейших заявлений на этот счет от меня не будет. Призываю всех уважать частную жизнь моей семьи“.

Спустя пару месяцев Тотти все же не сдержался и в деталях рассказал о разрыве отношений с женой. Но сначала он объяснил, что сподвигло его к откровенному интервью.

„Эта история для меня — не сплетни, которые разошлись в прессе. Это мои кровь и плоть. Она мешает мне жить, — признался Франческо. — Есть только три человека, которых я люблю больше себя: детей, которых я готов защищать во всем. И есть любовь, которая длилась 20 лет.

Я надеялся, что все закончится любым образом, но не так. Об этом говорили все кроме меня. Я сам не произнес ни слова — и сказал, что не буду говорить на эту тему. Но я прочитал слишком много глупостей и лжи. Некоторые даже заставили страдать моих детей. С меня хватит“.

Все началось в 2002-м, когда молодой Франческо увидел Илари по телевизору — она работала телеведущей и произвела на футболиста такое приятное впечатление, что ему сразу захотелось познакомиться с ней поближе. Тотти связался с Блази через ее сестру и пригласил девушку в бар на свидание. Именно с этого момента и началась их история любви.

Кстати, Илари не знала, что Франческо — футболист. Но со временем у них завязались серьезные отношения, а Блази стала регулярно посещать матчи „Ромы“ на „Стадио Олимпико“.