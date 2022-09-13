Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах на границе

Минобороны Армении в ночь на вторник, 13 сентября, сообщило, что вооруженные силы Азербайджана начали интенсивный обстрел в направлении ряда приграничных армянских населенных пунктов. Азербайджанские власти, в свою очередь, обвинили Ереван в „масштабной диверсии“ на границе на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях.

„13 сентября в 00.05 подразделения азербайджанских ВС открыли интенсивный огонь по направлению населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук с использованием артиллерии и крупнокалиберного огнестрельного оружия. Обстреливались позиции армянских ВС“, - заявило армянское военное ведомство.

„Интенсивная перестрелка, начавшаяся в результате масштабной провокации со стороны Азербайджана, продолжается. Вооруженные силы Армении реагируют соразмерно“, - сообщили позднее в Минобороны страны.

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Между тем в Баку указали, что ночью „диверсионные группы ВС Армении заминировали районы и пути снабжения между позициями подразделений азербайджанской армии“. „В результате принятых нашими частями срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошел бой“, - отметило Минобороны Азербайджана, добавив, что среди личного состава зафиксированы потери. Азербайджанские военные принимают „необходимые меры“ с целью „заглушить огневые точки вооруженных сил Армении и не допустить расширения масштабов военного конфликта“, подчеркнули в Баку.

По словам Минобороны Азербайджана, армянская сторона понесла потери среди личного состава и военной техники. Через некоторое время Ереван подтвердил потери, не приводя подробности.

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