ВИДЕО | Тренер Италии устроил шоу из своего удаления, а после победы запрыгнул на руки к греку, обнимал и целовал сербов

Ещё до Евробаскета сербы катком проходились почти по всем соперникам. Собственно, уже в официальных матчах они не замечали серьёзного сопротивления.

В первой игре они разложили по молекулам оборону Нидерландов. После уверенно обыграли Чехию на их площадке. Набрав ход, они не заметили финнов, устроив тем взбучку с разницей 30 очков — 100:70.

Израиль и Польша также были обыграны с общей разницей „+40“, а потому на соперника Сербии по 1/8 многие смотрели с жалостью.

Итальянцев действительно было жалко. Ещё до старта Евробаскета они потеряли свою главную звезду — Данило Галлинари. В отборочной игре к Кубку мира форвард серьёзно травмировал колено, порвав крестообразную связку. А потому назвать главную звезду итальянцев было невероятно сложно, потому что её просто не было.

Да, в составе были опытный Луиджи Датоме, Ачилле Полонара, Николо Мелли и Симоне Фонтеккио, но назвать кого-то полноценной звездой (да ещё и сравнимой по величине с Мицичем и Йокичем), было, мягко говоря, затруднительно.

Сербы начали игру первым номером, уверенно контролируя ход. Получалось у них не всё, но и этого хватало, чтобы держать разницу около 10 очков. Итальянцы работали в защите, чтобы попытаться не отпустить фаворита далеко. Сложно выделить кого-то одного, но на какой-то миг показалось, что Николо Мелли вспомнил свои лучшие годы и начал раз за разом доставлять Йокичу и всему нападению Сербии большие проблемы.

Но главный момент матча случился в середине третьей четверти. Итальянцы приблизились к Сербии на четыре очка 57:61. К этому времени у главного тренера Джанмарко Поццекко уже был технический фол. Сначала Мелли классно накрыл Владимира Лучича под кольцом, но атака сербов продолжилась после выноса из-за лицевой. В итоге во второй попытке арбитры определили фол Стефано Тонуту, что вывело Поццекко из себя, и на какие-то секунды в порыве эмоций экс-игрок „Химок“ забежал на паркет. Арбитры были суровы, но последовательны, выписав наставнику итальянцев второй „технарь“. И тут началось шоу!