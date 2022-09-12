Печальное происшествие: женщина ушла из дома с пятидневным младенцем, обоих нашли мертвыми(1)
В литовском Каунасе в ночь на субботу из дома ушла молодая женщина с младенцем, которому было всего пять дней от роду. Ее тело в субботу днем было обнаружено недалеко от дома в реке Неман (Нямунас), однако тело младенца в тот же день найти не удалось, сообщает ru.DELFI.lt
Представитель Главного комиссариата Каунасского округа Реда Зараускене в понедельник утром сказала литовскому Delfi, что поиски младенца вдоль реки и в воде продолжаются, поскольку было обнаружено детское полотенце-плед, в который, вероятно, был завернут малыш. Полиция снова обратилась за помощью к каунасским пожарным-спасателям, которые выслали водолазов для дальнейших поисков.
В понедельник около полудня водолазы нашли и тело младенца.
В субботу сообщалось, что в Каунасе пропала молодая женщина (1995 г.р.) с пятидневным младенцем. Женщина ушла из дома в Каунасе 10 сентября в половину первого ночи и не вернулась. В субботу в 14:20 было обнаружено тело женщины, младенца к тому времени еще не нашли. Обстоятельства смерти обоих выясняет полиция.