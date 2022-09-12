За рубежом
12.09.2022, 19:39

Печальное происшествие: женщина ушла из дома с пятидневным младенцем, обоих нашли мертвыми

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ФОТО: Argo Ingver | Ekspress Meedia

В литовском Каунасе в ночь на субботу из дома ушла молодая женщина с младенцем, которому было всего пять дней от роду. Ее тело в субботу днем было обнаружено недалеко от дома в реке Неман (Нямунас), однако тело младенца в тот же день найти не удалось, сообщает ru.DELFI.lt

Представитель Главного комиссариата Каунасского округа Реда Зараускене в понедельник утром сказала литовскому Delfi, что поиски младенца вдоль реки и в воде продолжаются, поскольку было обнаружено детское полотенце-плед, в который, вероятно, был завернут малыш. Полиция снова обратилась за помощью к каунасским пожарным-спасателям, которые выслали водолазов для дальнейших поисков.

В понедельник около полудня водолазы нашли и тело младенца.

В субботу сообщалось, что в Каунасе пропала молодая женщина (1995 г.р.) с пятидневным младенцем. Женщина ушла из дома в Каунасе 10 сентября в половину первого ночи и не вернулась. В субботу в 14:20 было обнаружено тело женщины, младенца к тому времени еще не нашли. Обстоятельства смерти обоих выясняет полиция.

Куда обратиться за психологической помощью?
С проблемами психического здоровья не стесняйтесь обращаться к своему семейному врачу.
При желании Вы можете обратиться за консультацией по общегосударственному бесплатному телефону консультаций семейного врача 1220.
Электронное консультирование – peaasi.ee; lahendus.net.

Если проблема не терпит отлагательств, то звоните:
Помощь детям: 116111 (24h)
Телефон помощи жертвам 116 006 (24h)
Телефон душе-попечения 116 123 (24h)
Линия жизни: 6558 088 (eesti keel), 655 5688 (на русском языке) (ежедневно 19-07)
Скорая помощь: 112 (24 ч.)

Или обратитесь в службу экстренной помощи:
Отделение неотложной помощи психиатрической клиники в Таллинне: 6172 650 (круглосуточно) Paldiski mnt 52
Неотложная помощь психиатрической клиники в Тарту: 731 8764 (круглосуточно) Raja tn 31
Неотложная помощь отделения психиатрии в Пярну: 516 0379 (круглосуточно) Ristiku tn 1
Неотложная помощь психиатрической клиники в Вильянди: 435 4255 (круглосуточно) Jämejala, Pargi tee 6
Отделение неотложной помощи в Нарве: 357 1795 (круглосуточно) Haigla 1
Отделение неотложной медицины в Ахтме: 331 1074 (круглосуточно) Ahtme mnt 95

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