Печальное происшествие: женщина ушла из дома с пятидневным младенцем, обоих нашли мертвыми

В литовском Каунасе в ночь на субботу из дома ушла молодая женщина с младенцем, которому было всего пять дней от роду. Ее тело в субботу днем было обнаружено недалеко от дома в реке Неман (Нямунас), однако тело младенца в тот же день найти не удалось, сообщает ru.DELFI.lt