Андрей Лошак: поражение под Полтавой сделало из Швеции процветающую страну, пока Россия превращалась в империю

Нынешний режим - безусловное зло, это не моя точка зрения, это с 24 февраля мировой консенсус, страна захвачена группировкой абсолютно безнравственных людей, которые агрессивно навязывают свои низменные, людоедские ценности уже не только России, но и всему миру. Путинская элита подбирается по принципу отрицательной селекции: карьеры делают только те, кто умеет подмазываться к „Начальнику“ (как называет его Симоньян) - то есть реально худшие люди страны, холуи и приспособленцы, которыми сейчас забиты госструктуры на всех уровнях. Свободные, мыслящие, созидательные люди этой стране не нужны. Ссора с Европой и безумная идея возродить СССР подняла наверх разнообразную имперскую сволочь – совершенно кринжовая публика, ставшая вдруг культурной элитой России. На жизнь людей и развитие страны им плевать. В голове у них сплошная геополитика. Неважно, что у нас треть страны с туалетами на улице живет, главное – захватить как можно больше чужих земель и утвердить там с помощью кровавого насилия свой порядок (точнее беспорядок). Они готовы заваливать трупами каждый новый отвоеванный сантиметр границы - как будто бы у России своей земли мало, и мы тут все умираем от тесноты и отсутствия природных ресурсов. Это называется у них „русский мир“ - и будь они прокляты за то, что слово „русский“ теперь связано с таким дерьмом, от которого надо будет еще долго отмываться.