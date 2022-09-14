Андрей Лошак: поражение под Полтавой сделало из Швеции процветающую страну, пока Россия превращалась в империю(9)
Известный телевизионный журналист, лауреат ТЭФИ Андрей Лошак провел для своих подписчиков в фэйсбуке исторический экскурс.
Нынешний режим - безусловное зло, это не моя точка зрения, это с 24 февраля мировой консенсус, страна захвачена группировкой абсолютно безнравственных людей, которые агрессивно навязывают свои низменные, людоедские ценности уже не только России, но и всему миру. Путинская элита подбирается по принципу отрицательной селекции: карьеры делают только те, кто умеет подмазываться к „Начальнику“ (как называет его Симоньян) - то есть реально худшие люди страны, холуи и приспособленцы, которыми сейчас забиты госструктуры на всех уровнях. Свободные, мыслящие, созидательные люди этой стране не нужны. Ссора с Европой и безумная идея возродить СССР подняла наверх разнообразную имперскую сволочь – совершенно кринжовая публика, ставшая вдруг культурной элитой России. На жизнь людей и развитие страны им плевать. В голове у них сплошная геополитика. Неважно, что у нас треть страны с туалетами на улице живет, главное – захватить как можно больше чужих земель и утвердить там с помощью кровавого насилия свой порядок (точнее беспорядок). Они готовы заваливать трупами каждый новый отвоеванный сантиметр границы - как будто бы у России своей земли мало, и мы тут все умираем от тесноты и отсутствия природных ресурсов. Это называется у них „русский мир“ - и будь они прокляты за то, что слово „русский“ теперь связано с таким дерьмом, от которого надо будет еще долго отмываться.
Путинская Россия физически уничтожает свой народ, уничтожает народ соседней Украины, не дает развиваться Беларуси, постоянно угрожает вторжением другим соседним государствам, страна - международный преступник №1, который держит в заложниках весь мир, угрожая ему ядерным оружием. Это как семья алкашей-гопников, поселившаяся в подъезде с приличными людьми и превратившая их жизнь в ад. Поддерживать такую страну значит поддерживать диктатуру спятившего эгоманьяка, тотальную ложь, коррупцию, репрессии, экономический упадок и обнищание населения, интеллектуальную и культурную деградацию, великодержавный шовинизм (не имеющий ничего общего с патриотизмом, т.е, любовью к родине), бесконечно растущие расходы на вооружение, изоляцию и постоянные войны.
Из-за того, что Путин и вслед за ним значительная часть населения страны впали в неадекватное состояние, которое Дмитрий Быков назвал „грехом самообольщения“, угрозе подвергается само существование человеческой цивилизации. По-моему, вышеперечисленных причин достаточно, чтобы желать путинскому Мордору сокрушительного поражения, которое могло бы стать для России сеансом экзорцизма. Но тут важно понимать, что победа героического народа Украины ничего не изменит внутри России, если россияне будут по-прежнему пребывать в сомнамбулическом состоянии. Нельзя все время загребать жар чужими руками – украинцы ценой своих жизней дают нам шанс вылечить страну, привести ее в чувство, но заниматься этой работой никто кроме нас не будет. Победа Украины, как ни странно, может иметь для России оздоровительный эффект – как это, например, случилось со Швецией, которая после поражения под Полтавой отбросила свои имперские амбиции и на сегодняшний день является одной из самых высокоразвитых стран в мире (в отличие от России, которая после Полтавы окончательно превратилась в империю).
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