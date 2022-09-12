Губерниев о переходе Виролайнен в Финляндию: буду радоваться, если спортсмены смогут выступать на международных соревнованиях. Они для меня не предатели

„Я за Дашу очень рад. У Ромы Виролайнена, ее мужа, есть финские корни, поэтому если она будет иметь возможность выступать, пусть даже и за сборную Финляндии, я только этому порадуюсь. Глобально в сборную Финляндии она попадет, в этом я убежден на 100%. Не знаю, конечно, как там сложится на международных соревнованиях, но будет интересно.

Я буду радоваться, если спортсмены так или иначе смогут выступать на международных соревнованиях, пусть даже не представляя Российскую Федерацию. Они для меня не предатели: рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше. Переходы уже начинаются и их будет больше, а Виролайнен сам бог велел“, – сказал Губерниев.

Российская биатлонистка Дарья Виролайнен в новом сезоне может начать выступать за сборную Финляндии.

Об этом сообщил бывший тренер спортсменки Леонид Мякишев.

Накануне Виролайнен заняла второе место в индивидуальной гонке на чемпионате Финляндии по летнему биатлону.

– Она с ними (с семьей) давно там живет, уже и гражданство получили, поэтому, возможно, будет бегать за Финляндию. Да, если у нее будут силы, то она будет выступать за эту сборную, начиная с нового сезона. У Даши в этом году родился ребенок, поэтому до этого она не тренировалась. Конечно, у нее еще есть возможность побегать.

– Как в Финляндии смотрят на ее возможное участие в этапах Кубка мира или Кубка IBU?

– Там просто как таковой команды‑то и нет. В свое время была Кайса Мякяряйнен и два‑три человека. Дело в том, что государство не содержит спортсменов, они сами выживают. Сами зарабатывают, сами тратят, как, например, Настя Кузьмина в Словакии, – сказал Мякишев.

Виролайнен 33 года. На ее счету два личных подиума на этапах Кубка мира. Прошлый сезон биатлонистка пропустила из‑за беременности.

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