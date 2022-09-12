МНЕНИЕ | Крым - законная территория Украины и обязательно вернется к ней

Российская операция по оккупации Крыма началась 20 февраля 2014 года, когда Черноморский флот РФ был переведен на усиленный режим охраны, а на территории Севастополя началась тайная переброска дополнительного контингента российских войск. Примечательно, что в этот же день режимом Януковича при полной поддержке и содействии Москвы осуществлялся массовый расстрел протестующих на Майдане в Киеве.

Раскачивать обстановку в Крыму Россия начала еще в начале 90-х, но потом она увязла в Чечне и вопрос временно отошел на второй план. Существуют обоснованные предположения, что вторую попытку по захвату Крыма начали тайно готовилась еще с 2004 года, после Оранжевой революции, и вторжение могло начаться в любой момент на случай окончательных намерений Украины изменить вектор интеграции с российского на европейский, но не позднее президентских выборов 2015 года, когда Янукович снова бы попытался сфальсифицировать выборы, что вызвало бы ожидаемую реакцию со стороны обманутого народа Украины.