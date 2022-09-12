Мнение
12.09.2022, 16:00

МНЕНИЕ | Крым - законная территория Украины и обязательно вернется к ней

 (1)
Евген Цыбуленко
профессор права
Евген Цыбуленко
Евген Цыбуленко
ФОТО: Личный архив автора

Как не удивительно, именно с переходом агрессии России против Украины в полномасштабную фазу жители Крыма получили реальную надежду на освобождение полуострова от российских захватчиков. Нынешнее успешное наступление украинской армии на востоке Украины, в результате которого была освобождена практически вся Харьковская область, перевело этот вопрос в практическую плоскость, пишет в своей колонке для RusDelfi профессор права Евген Цыбуленко.

Российская операция по оккупации Крыма началась 20 февраля 2014 года, когда Черноморский флот РФ был переведен на усиленный режим охраны, а на территории Севастополя началась тайная переброска дополнительного контингента российских войск. Примечательно, что в этот же день режимом Януковича при полной поддержке и содействии Москвы осуществлялся массовый расстрел протестующих на Майдане в Киеве.

Раскачивать обстановку в Крыму Россия начала еще в начале 90-х, но потом она увязла в Чечне и вопрос временно отошел на второй план. Существуют обоснованные предположения, что вторую попытку по захвату Крыма начали тайно готовилась еще с 2004 года, после Оранжевой революции, и вторжение могло начаться в любой момент на случай окончательных намерений Украины изменить вектор интеграции с российского на европейский, но не позднее президентских выборов 2015 года, когда Янукович снова бы попытался сфальсифицировать выборы, что вызвало бы ожидаемую реакцию со стороны обманутого народа Украины.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии