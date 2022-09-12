МНЕНИЕ | Крым - законная территория Украины и обязательно вернется к ней(1)
Как не удивительно, именно с переходом агрессии России против Украины в полномасштабную фазу жители Крыма получили реальную надежду на освобождение полуострова от российских захватчиков. Нынешнее успешное наступление украинской армии на востоке Украины, в результате которого была освобождена практически вся Харьковская область, перевело этот вопрос в практическую плоскость, пишет в своей колонке для RusDelfi профессор права Евген Цыбуленко.
Российская операция по оккупации Крыма началась 20 февраля 2014 года, когда Черноморский флот РФ был переведен на усиленный режим охраны, а на территории Севастополя началась тайная переброска дополнительного контингента российских войск. Примечательно, что в этот же день режимом Януковича при полной поддержке и содействии Москвы осуществлялся массовый расстрел протестующих на Майдане в Киеве.