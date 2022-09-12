МНЕНИЕ | Пришедшему после Путина придется сказать россиянам, что всё плохо

Все почему-то говорят о том, что вменяемые люди в окружении Путина - те же Собянин, Кириенко и т.п. - не выступят против Путина, которого, конечно, считают уже полным кошмаром для страны, потому что боятся. Правильно, боятся. Но боятся они не Путина и не Патрушева. Боятся они того, что нужно сделать как только Путин будет, наконец, отстранен от власти.

Нужно будет - выводить войска из Украины, прекращать финансирование ВПК и начинать тяжелые переговоры о частичном снятии санкций в обмен на финансирование восстановления Украины. Не только выпускать политзаключенных - без этого не будет внутренней стабильности, но и арестовывать тех, кто выступает за продолжение войны. Потому что без этого не будет внутренней стабильности.

Всё это - максимально непопулярно. Дело даже не в зомбирующем эффекте путинской пропаганды - мы все видели в 1989-1991-ом, как эффект пропаганды исчезает мгновенно при выключении „излучателей“. Дело в том, что россияне не понимают, что всё очень плохо. Не будет плохо, а уже плохо. Уже убиты и ранены десятки тысяч солдат, уже сожжены миллиарды рублей, уже ВВП упал, по данным Росстата, на 5%. (Для кризиса-“самострела“ это огромное падение). Уже потеряны сотни миллиардов долларов в резервах и активах. Только россияне об этом не знают.

Пришедшему после Путина придётся сказать ветеранам Русско-японской войны о том, что выплаты зарплат и пенсий резко сокращаются, а владельцам заводов ВПК - что заказов больше не будет. То есть с первого дня - как только он начнёт делать хоть что-нибудь, чтобы выбираться из ямы - против него будут действовать мощные и мотивированные группы интересов.

Россияне не знают - всё заполнено комментариями, показывающими, что они об этом не догадываются. Как не догадывались в 1985-ом и даже в 1990-м, что всё уже закончился. Как тогда безумные алкснисы гнали СССР к гибели, так сейчас они же бредят какой-то „мобилизацией“ - ну объявят мобилизацию, всё кончится через несколько месяцев.