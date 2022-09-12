„Левадия“ назначила нового тренера: это легенда московского „Спартака“

„Левадия“ назначила нового главного тренера. Команду возглавит 43-летний украинец Максим Калиниченко, с котором заключили контракт до конца 2023 года с возможностью продления еще на два года.

Исполняющий обязанности главного тренера Иван Стойкович и его тренерский штаб покидают клуб. С коллективом останутся Никита Андреев и Артем Артюнин.

По словам Калиниченко, для него это хороший вызов - возглавить чемпионов Эстонии. „Я работал помощником тренера в Украине, Латвии и России. Также будучи игроком отмечал почерк разных тренеров. Когда „Левадия“ со мной связалась, почувствовал, что это - хорошая возможность попробовать себя в качестве главного тренера“, - сказал экс-игрок „Спартака“.

В качестве игрока Калиниченко выступал на позиции атакующего полузащитника за украинский „Днепр“ и московский „Спартак“. За российскую команду он провел 134 матча с 2000 по 2008 год. Также играл за сборную Украины.

Работал тренером в „Металлисте“, „Полесье“, „Родине“ и ФК Рига.

Увидеть „Левадию“ под руководством нового тренера можно будет в ближайшее воскресенье, 18 сентября, на A.Le Coque Arena. Начало матча против „Курессааре“ в 14.30. Билеты можно купить ЗДЕСЬ.