Житель Кохтла-Ярве предлагает Eesti Energia продавать подарочные карты на оплату счетов за электричество

После получения очередного гигантского счета за электричество Илья задумался, почему бы не подарить знакомым подарочную карту от Eesti Energia. „Я был в торговом центре и в этот момент мне на почту пришел счет за электричество. В магазин я пришел как раз за подарочной картой, поэтому и подумал, а вдруг у Eesti Energia тоже есть такие карты“, - говорит он RusDelfi.

Как добавил мужчина, во многих магазинах есть возможность приобрести подарочную карту - почему бы и Eesti Energia, которые тоже предоставляют услугу, не последовать примеру других фирм? „В канун зимних праздников различные некоммерческие организации наверняка были бы рады получить подобные карты в качестве подарка, так как существенные суммы уходят на оплату коммунальных расходов. Мы можем оплатить свои счета, но у нас квартира, а не дом. Плюс сейчас только начало осени“, - добавил Илья.

Житель Кохтла-Ярве не терял время и поинтересовался у самого предприятия, можно ли приобрести у них купоны на оплату электроэнергии. „Я написал на почту Eesti Energia, спросил, есть ли у них подарочные карты“, - продолжает Илья.

Консультант оценил находчивость молодого человека. „Благодарю за интересный вопрос. К сожалению, у нас нет подарочных карт,“ - ответили в Eesti Energia.